Maneskin, il video di Supermodel è glamour: Damiano col completo scintillante, Victoria in calze a rete I Maneskin sono tornati con un nuovo video, accompagna la hit inedita Supermodel ed è all’insegna del glamour. Damiano ha osato con gli scintillii, Victoria è apparsa provocante con le calze a rete: ecco chi ha firmato i look della band nella clip.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono ufficialmente tornati: dopo un anno passato in giro per il mondo a promuovere la loro incredibile musica rock, lo scorso 13 maggio hanno presentato il nuovo singolo intitolato Supermodel. Solo ieri, però, hanno lanciato anche il video della hit e, come tutti si aspettavano, è stato all'insegna del glamour. Nella clip i quattro ragazzi romani inseguono una modella che tiene tra le mani una pochette rossa, ritrovandosi in atmosfere in pieno stile Eyes Wide Shut. Per l'occasione hanno osato in fatto di audacia, apparendo cool ed esuberanti tra paillettes, pellicce e calze a rete.

Damiano è elegante e genderless in Supermodel

Il video di Supermodel è stato girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects e Ben Chappell. Al di là della storia raccontata sulle note della canzone, a contraddistinguerlo è lo stile glamour dei membri della band. I quattro si sono affidati ancora una volta alla Maison Gucci, che per loro ha firmato dei nuovi look scintillanti e dall'animo rock. Ancora una volta i più audaci sono stati Damiano e Victoria. Il frontman della band ha indossato un completo tempestato di paillettes, un modello con giacca e pantaloni oversize, entrambi a righe verticali in nero e oro. Camicia di raso total black, cravatta di pelle, booties col tacco e capelli sciolti: il cantante ha mixato alla perfezione eleganza e genderless.

I Maneskin in Gucci nel video di Supermodel

A cosa sono ispirati i look di Supermodel

Per quanto riguarda Victoria, questa si è trasformata in una sorta di "matrona" abbinando un provocante body cut-out con ricami di cristalli a un paio di calze a rete total black. Ha poi completato il tutto con una pelliccia da yeti con motivo jacquard zebrato la stessa che aveva già sfoggiato nelle immagini rilasciate in anteprima qualche settimana fa. Completo nero con le borchie per Ethan, mini righe verticali rosa e nere per Thomas: il batterista e il chitarrista del gruppo hanno aggiunto un tocco da divi al loro look con degli occhiali da sole colorati. A cosa si sono ispirati i Maneskin nel video? Ai loro film preferiti degli anni '90 ed è proprio per questo che hanno puntato su uno stile glamour e rock ma dall'animo retrò.