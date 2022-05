Damiano nudo coi tacchi, Victoria coperta di cristalli: i look dei Maneskin per il lancio di Supermodel Il 14 maggio i Maneskin saranno gli ospiti speciali della finale dell’Eurovision 2022 e sul palco presenteranno Supermodel. Per il lancio del nuovo singolo hanno posato in una versione davvero audace: ecco i look sfoggiati per l’occasione da Damiano & Co.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato davvero unico per i Maneskin: dopo aver vinto prima il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision 2021 hanno cominciato a girare il mondo con le loro hit, classificandosi al primo posto non solo nelle classifiche del nostro paese ma anche in quelle internazionali. Il segreto del loro successo? L'audacia e lo dimostrano a ogni apparizione pubblica. Su tutti i palchi che hanno calcato da Sanremo ad oggi hanno sempre spopolato tra look genderless, accessori bondage e dettagli iper provocanti, dando prova di essere icone di stile moderne e anticonvenzionali. Sabato 14 maggio saranno tra gli ospiti speciali dell'Eurovision 2022 e per l'occasione presenteranno il nuovo singolo intitolato Supermodel. Per far crescere "l'ansia da attesa" sui social stanno condividendo in anteprima alcuni degli outfit che probabilmente sfoggeranno nel video: tra tacchi, pellicce e cristalli, non potevano che essere all'insegna della sensualità.

I Maneskin come divi per Supermodel

È da qualche giorno che i Maneskin condividono su Instagram delle foto "criptiche" con sotto la scritta Supermodel ma solo di recente hanno rivelato che si tratta del loro singolo in uscita. Nell'attesa di ascoltarlo durante la finale dell'Eurovision 2022, ci si può consolare con lo shooting che la band ha realizzato per il lancio. I più audaci non potevano che essere Damiano David e Victoria De Angelis che, sullo sfondo di una maxi piscina in pieno stile hollywoodiano, hanno posato come due divi. Il cantante si è lasciato immortalare completamente nudo con indosso solo degli occhiali da sole scuri, dei décolleté col tacco a spillo e un accappatoio nero portato abbottonato in vita ma con una spallina che cade sul bicipite, così da lasciare in vista i numerosi tatuaggi che ha sul corpo.

Thomas posa per il lancio di Supermodel

Supermodel, le foto glamour per il lancio del singolo

Victoria ha aperto l'album dedicato a Supermodel e lo ha fatto in una versione davvero audace. La bassista ha posato in pelliccia bicolor, con degli occhiali da sole da diva, il rossetto rosso fuoco e indosso solo un completino intimo di cristalli.

Ethan posa per il lancio di Supermodel

Tanga sgambato e micro reggiseno sono coordinati e, oltre a essere scintillanti, lasciano pochissimo spazio all'immaginazione. Il batterista Ethan è rimasto fedele ai pantaloni di pelle, li ha abbinati a un top incrociato in tinta e a una camicia di raso azzurra, mentre il chitarrista Thomas si è trasformato in un cowboy con un cappello a falda larga in pieno stile western. Insomma, i Maneskin sono pronti per il gran ritorno e di sicuro sarà ancora una volta all'insegna della sensualità e dell'audacia.