I Maneskin infiammano il Rock am Ring con i look di pelle: Damiano posa nudo dopo il concerto I Maneskin hanno conquistato il Rock am Ring, lo storico festival di musica rock e metal che si tiene ogni anno in Germania. Per l’attesa esibizione la band ha puntato tutto su dei look coordinati in pelle e Damiano a fine performance ha posato nudo nel backstage, così da celebrare il successo in modo super provocante.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero d'oro della loro carriera: dopo aver vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 hanno cominciato a girare il mondo intero. Hanno scalato le classifiche internazionali, si sono esibiti al Coachella, hanno conquistato il pubblico americano e ora, a pochi giorni dal lancio del nuovo singolo Supermodel, hanno calcato l'ambito palcoscenico del Rock am Ring, festival di musica rock e metal che si tiene ogni anno in Germania. Per un evento simile potevano mai rinunciare allo stile glamour e audace che da sempre li contraddistingue? Assolutamente no e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato. Damiano, inoltre, ha celebrato il successo con uno scatto che lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

Chi ha vestito i Maneskin al Rock am Ring

Il Rock am Ring è tra i festival internazionali più attesi dell'anno dagli amanti della musica rock e non sorprende che i Maneskin siano stati felicissimi di entrare nella line-up. Ieri hanno tenuto una incredibile performance dinanzi migliaia di persone e hanno letteralmente infiammato il palcoscenico con le loro hit. Ancora una volta si sono affidati alla Maison Gucci, che ha firmato per loro dei look coordinati in pelle. Pantaloni rossi e petto nudo per Damiano, jumpsuit total white per Thomas, pantaloni verdi e guanti al gomito di latex per Ethan. Victoria ha osato in total red con pantaloni e top in tinta, completando il tutto con una originale culotte di pelle dall'animo bondage portata a vista. Tacchi alti e make-up identico per tutti hanno aggiunto un ulteriore tocco genderless agli outfit.

I Maneskin al Rock am Ring

Damiano David, la foto nudo nel backstage

Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha aggiunto un ulteriore tocco provocante all'esperienza tedesca: una volta tornato in camerino dopo la performance, si è lasciato immortalare completamente nudo con i capelli ancora spettinati a causa dei balli scatenati che si è concesso sul palco. Ha posato senza veli sorridente e ironico, ha lasciato i tatuaggi e gli addominali in mostra, coprendosi le parti intime semplicemente con l'asciugamani. Le fan sono letteralmente impazzite, dimostrando così per l'ennesima volta che il cantante viene considerato un'indiscussa icona di bellezza. Lo avrà fatto per celebrare il successo del concertone? L'unica cosa cera è che il pubblico femminile non ha potuto fare a meno di apprezzare l'iniziativa.