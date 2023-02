Spotify pubblica la classifica delle canzoni più ascoltate degli ultimi Festival di Sanremo, e non vincono i Maneskin Nella classifica compilata dalla piattaforma la canzone ZITTI E BUONI dei Maneskin è solo al quinto posto. Spotify sta raccogliendo anche le previsioni sui vincitori della 73° edizione del Festival.

A cura di Elisabetta Rosso

Il Festival della canzone italiana sta funzionando benissimo sulle piattaforme di streaming. Per questo Spotify ha pensato di creare un suo podio in base agli ascolti sulla piattaforma dal 2013 al 2022. D’altronde nei giorni dopo l'edizione del 2022 nella Top 50 Italia di Spotify le prime dieci posizioni sono state occupate da canzoni presentate per la prima volta sul palco dell'Ariston. E non solo. Brividi di Mahmood e Blanco è riuscita ad arrivare alla quinta posizione della classifica Top 50 al Mondo.

L'anno di partenza non è a caso. Nel 2013, infatti, per la prima volta sono stati caricati sulla piattaforma i brani presentati sul palco dell'Ariston. Era l’anno di L’essenziale di Marco Mengoni, vincitore del Festival. A partire da allora le canzoni più ascoltate sono state Brividi di Mahmood e Blanco, che conquista il primo posto, poi Per Un Milione dei Boomdabash e Soldi di Mahmood. In quarta e quinta posizione invece ci sono I Tuoi Particolari di Ultimo e ZITTI E BUONI dei Maneskin.

La classifica in base alle fasce d'età

Spotify ha anche creato classifiche costruite sull’età degli utenti, e qui le carte vengono rimescolate. La Gen Z ha premiato Fasma e GG con Per sentirmi vivo. Con grande sorpresa, i più giovani (0-17) sono stati conquistati da Il mondo esplode tranne noi dei Dear Jack. Strano perché il brano è del 2015, questo vuol dire che alcuni di loro quando è stato presentato al festival o erano molto piccoli o nemmeno erano nati. Molto più prevedibile invece il brano più ascoltato dai Millennial, Fiamme negli occhi dei Coma Cose. Niente di Malika Ayane è la canzone più riprodota dagli utenti tra i 35 e i 44 anni.

Le altre novità su Spotify

L’app è aperta anche ai pronostici. È infatti possibile, dal 6 febbraio, esprimere le proprie previsioni sui finalisti e condividerle sui social. Per farlo, basta collegarsi al sito Indovina il podio di Sanremo 2023, cliccare sul tasto “Io veggente”, e selezionare in ordine i tre artisti per creare la propria classifica virtuale. Per confermare basta selezionare “La accendiamo” e poi condividerla sui propri profili social.

La classifica completa delle canzoni del Festival di Sanremo più ascoltate dal 2013 al 2022