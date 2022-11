Alessandro Michele, arriva l’annuncio ufficiale di Gucci: lascia il ruolo di direttore creativo La casa di moda Gucci ha rotto il silenzio, confermando l’uscita dello stilista Alessandro Michele dopo 7 anni alla direzione creativa del brand.

A cura di Beatrice Manca

Dopo ore di rumor sempre più insistenti e le indiscrezioni di fonti vicine al brand, arriva la conferma ufficiale: Alessandro Michele lascia la direzione creativa di Gucci dopo 7 anni. Il team creativo della Maison porterà avanti la direzione fino alla nomina di colui che prenderà il posto di Michele.

Chi è Alessandro Michele

Il designer, 50 anni il prossimo 25 novembre, è nato e cresciuto a Roma: la sua infanzia torna con forza nelle sue collezioni tra suggestioni anni '80, grembiuli e scarpe con gli occhielli. In particolare è sempre presente la figura della madre, che lavorava nell'industria del cinema: a lei è dedicata la sfilata Love Parade, ispirata alla grandeur di Hollywood. Non è un caso che all'inizio sognasse di fare lo scenografo. Dopo gli studi all'Accademia Costume e Moda di Roma ha iniziato a lavorare prima per Les Copains e poi per Fendi. Fu Tom Ford, all'epoca direttore creativo di Gucci, a coinvolgerlo nel reparto accessori della casa di moda nel 2002.

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Gucci

Nel 2015, il grande salto di carriera: la direzione creativa di Gucci dopo Frida Giannini. Il designer, allora semisconosciuto, fece una vera e propria rivoluzione: colori, contaminazioni, linee genderfluid, maschere e dettagli fetish. Le prime sfilate ruppero ogni tipo di regola, mischiando colori, stili e suggestioni. Un caleidoscopio di dettagli, giustapposizioni e citazioni nel segno della più assoluta libertà individuale. La formula Michele fu un successo: le vendite del brand decollarono e posizionarono Gucci nell'olimpo dei desideri delle fashion victims.

La sfilata Gucci Love Parade

L'annuncio di Gucci

Dopo 7 anni, la rottura tra la casa di moda e il suo rivoluzionario condottiero: dopo le indiscrezioni di WWD e altri siti specializzati, il gruppo Kering ha rotto il silenzio confermando la volontà di separare le strade.

La sfilata Gucci Resort 2022 "Cosmogonie"

Ovviamente è partita la corsa al totonome: chi prenderà il posto di Alessandro Michele? I nostalgici sperano in un ritorno di Tom Ford, lo stilista che rilanciò Gucci negli anni Novanta, vista la recente vendita del suo marchio ad Estée Lauder. Sembra più concreta la possibilità che si punti tutto su un nome nuovo e fresco, in grado di far prendere al brand direzioni diverse. Un po' come fece Alessandro Michele.

Il commento sui social di Alessandro Michele

Alessandro Michele ha affidato ai social le sue parole, ringraziando la Maison che lo ha accolto negli ultimi 7 anni facendolo sentire parte di una famiglia e non solo di un'azienda. "Gucci è stata la mia casa, la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l'hanno accudita e sostenuta, va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio più grande e commosso. Insieme a loro ho desiderato, sognato, immaginato. Senza di loro niente di tutto quello che ho costruito sarebbe stato possibile". L'augurio di Alessandro Michele è che la Casa di moda possa continuare la sua storia di successo e grandezza: "Che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile che rende una vita degna di essere vissuta. Che possiate continuare a nutrirvi di immaginari poetici ed inclusivi, rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della libertà".