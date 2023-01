Gucci dopo Alessandro Michele: addio al caos, a Milano sfila un nuovo minimal grunge La collezione uomo Autunno/Inverno 2023-24 è la prima dopo l’addio dello stilista Alessandro Michele. Il cambio di passo c’è e si vede.

A cura di Beatrice Manca

C'era tantissima attesa per la sfilata Uomo di Gucci, lo show che ha inaugurato ufficialmente la Milano Fashion Week maschile il 13 gennaio 2023. La collezione uomo Autunno/Inverno 2023-24 infatti è la prima dopo l'addio dello stilista Alessandro Michele, la prima della nuova era di Gucci. Il cambio di passo c'è e si vede: addio al massimalismo creativo e barocco, è il momento di colori rarefatti e accenti grunge.

La collezione Gucci Uomo Autunno/Inverno 2023-24

Gucci torna dopo una lunga assenza a sfilare nel calendario della moda maschile con una sfilata completamente dedicata all'uomo e non più co-ed. I modelli hanno sfilato su una passerella circolare, mentre i Ceramic Dog si esibivano al centro. La sfilata in effetti è rock, ma siamo lontani dagli eccessi sfavillanti da rockstar delle precedenti collezioni di Gucci: poche, pochissime stampe, colori meno sgargianti, tinte sobrie e rarefatte che vanno dal celeste pastello al grigio, fino al beige e al marrone.

Gucci Uomo Autunno/Inverno 2023–24

Il nuovo Gucci è più grunge che glamour: canotte slabbrate, berretti in lana da portuali, pantaloni oversize, quadri e bomber. Il guardaroba utility, fatto di jeans, pullover e stivali, viene elevato da contrasti di volume, tagli sartoriali e ricami scintillanti sul finale.

Gucci Uomo Autunno/Inverno 2023–24

La rivoluzione di Gucci: nuovo stile dopo Alessandro Michele

Insomma: addio massimalismo, è il momento di un nuovo minimal, ma sempre alla maniera di Gucci. Cioé sartoriale, inclusivo, con accenti scintillanti. Rimane comunque l'estetica genderless che ha caratterizzato l'era di Alessandro Michele: uomini con lunghe gonne, top metallizzati e borse come accessorio must anche per lui.

Gucci Autunno/Inverno 2023–24

Rimangono i completi doppiopetto oversize in morbide tinte pastello, in pantaloni in vinile o in lamé i cappotti dalla linea fluida. Alla fine dello show nessuno però esce a ricevere l'applauso: l'annuncio del nuovo direttore creativo, il successore di Alessandro Michele, è rimandato a data da destinarsi.

Gucci Uomo Autunno/Inverno 2023–24

Da Ghali a Tananai, gli ospiti vip della sfilata di Gucci

Non sono mancati gli ospiti internazionali: da Idris Elba a Nick Cave. Erano presenti anche il rapper Ghali, il cantante Tananai e l'attore Lorenzo Zurzolo. I fan della serie Netflix Mercoledì sono impazziti alla vista dell'attore Percy Hynes White, star dello show. Grandi assenti Chiara Ferragni, impegnatissima con i preparativi per il Festival di Sanremo, e i Maneskin: fedelissimi di Alessandro Michele?