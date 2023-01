Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024

Milano Fashion Week uomo, il calendario delle sfilate dal 13 al 17 gennaio 2023 Settantadue appuntamenti dedicati alla moda maschile: tra novità e grandi anniversari torna Milano Moda Uomo, la fashion week dedicata alle collezioni maschili Autunno/Inverno 2023-24.

A cura di Beatrice Manca

A Milano tornano la moda, il glamour e le feste di una nuova Fashion Week. Dal 13 al 17 gennaio 2023 è in programma la nuova edizione di Milano Moda Uomo, dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2023-24. Il calendario ufficiale è ricco di novità: ad aprire la kermesse è lo show di Gucci, il primo dopo l'addio del designer Alessandro Michele, mentre Zegna chiude con uno show. Tra i nomi più attesi ci sono sicuramente gli show di Fendi sabato, Prada domenica e Giorgio Armani lunedì, ma non mancheranno gli eventi e gli anniversari importanti: i cento anni del marchio Colmar e il lancio della collaborazione tra Marni e Carhartt WIP.

Milano Moda Uomo, il calendario con le sfilate Autunno/Inverno 23-24

Le sfilate digitali, ormai, sembrano essere solo un ricordo: il calendario ufficiale è tornato quasi totalmente agli show in presenza. Si parte venerdì alle 14 con Gucci, per proseguire poi con Dsquared2. Sabato è la volta di Emporio Armani, Dolce&Gabbana e Fendi, mentre domenica si danno il cambio Etro e Prada. Lunedì chiudono Giorgio Armani e Zegna, prima di lasciar spazio agli appuntamenti digitali di martedì.

Le sfilate di venerdì 13 gennaio

14:00 GUCCI – VIA MECENATE, 77

16:00 FAMILY FIRST – VIA CALABIANA, 6

18:00 BILLIONAIRE – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17

19:00 1017 ALYX 9SM co-ed uomo e donna – VIA ACHILLE MAIOCCHI, 7

21:00 DSQUARED2 co-ed uomo e donna – VIA PERIN DEL VAGA, 2

Le sfilate di sabato 14 gennaio

10:30 MSGM – VIA ANDREA MARIA AMPERE, 2

11:30 EMPORIO ARMANI – VIA BERGOGNONE, 59

12:30 DOLCE & GABBANA * VIALE PIAVE, 24

14:00 FENDI – VIA SOLARI, 35

15:00 JORDANLUCA co-ed uomo e donna – VIA VALENZA, 2

17:00 FEDERICO CINA co-ed uomo e donna – VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI, 8

18:00 K-WAY co-ed uomo e donna – VIA DELL'APRICA, 12

Le sfilate di domenica 15 gennaio

10:00 SIMON CRACKER co-ed uomo e donna – VIA BERGAMO, 14

11:00 MAGLIANO – VIA CALABIANA, 6

12:00 ETRO – VIA OROBIA, 15

14:00 PRADA – VIA LORENZINI, 14

17:00 CHARLES JEFFREY LOVERBOY – VIA VALENZA, 2

19:00 JW ANDERSON co-ed uomo e donna – VIA TORTONA, 58

Le sfilate di lunedì 16 gennaio

10:00 GIORGIO ARMANI – VIA BORGONUOVO, 21

11:00 GIORGIO ARMANI – VIA BORGONUOVO, 21

12:00 DHRUV KAPOOR – VIA CLERICI, 5

15:00 ZEGNA – LOCATION TBC

Le presentazioni alla Settimana della moda uomo di Milano

Oltre alle sfilate, il calendario di Milano Moda Uomo è ricco di presentazioni dei brand, da Brunello Cucinelli a Brioni, fino a Missoni e Tod's.

Le presentazioni di venerdì 13 gennaio

15:00/22:00 BRUNELLO CUCINELLI – VIALE MONTELLO, 16

17:00/20:00 BOGLIOLI – PIAZZA DEL DUOMO, 12

17:00/21:00 LESSICO FAMILIARE – VIA TAZZOLI, 3

19:30/21:30 KITON – PIAZZA SEMPIONE

Le presentazioni di sabato 14 gennaio

09:30/14:30 HARMONT & BLAINE – VIA TORTONA, 37

09:30/17:30 BRIONI co-ed uomo e donna – VIA BRERA, 12

10:00/16:00 WOOLRICH co-ed uomo e donna – VIA ELIA LOMBARDINI, 18

11:00/17:00 PAL ZILERI – VIA VERRI, 8

12:00/16:00 VALEXTRA – VIA A. MANZONI, 3

15:00/18:00 BRETT JOHNSON – VIA A. MANZONI, 38

15:00/18:00 IUTER – VIA MEDA, 24

15:00/21:00 ADD co-ed uomo e donna – VIA FRIULI, 26

15:30/18:30 LA MARTINA co-ed uomo e donna – VIALE GIORGIO BYRON, 2

Le presentazioni di domenica 15 gennaio

09:00/13:00 LARDINI – PIAZZA AFFARI, 6

09:00/13:00 SANTONI – VIA MONTENAPOLEONE, 9

09:30/12:30 ELEVENTY – CORSO VENEZIA, 14

10:00/15:30 ALTEA – VIA A. MAFFEI, 14

10:00/18:00 MISSONI – VIA SOLFERINO, 9

14:00/18:00 TAGLIATORE – CORSO ITALIA, 1

15:00/18:00 CORNELIANI – VIA DURINI, 24

15:00/18:00 CANALI – VIA S. GREGORIO, 29

17:00/19:00 TOD'S – VIA MOZART, 14

17:00/20:00 BONSAI – VIA PASSO PORDOI, 6

17:00/20:30 VALSTAR – PIAZZA DEL DUOMO, 21

Le presentazioni di lunedì 16 gennaio

09:30/15:30 LUCA LARENZA – VIA A. MANZONI, 39

10:00/14:00 SESTINI co-ed uomo e donna – LOCATION TBC

10:00/16:00 CHARLES PHILIP – VIA VITTORIO VENETO, 30

10:00/20:00 JETSET co-ed uomo e donna – VIA TORTONA, 31

11:00/14:00 KB HONG – VIALE ALEMAGNA, 6

12:00/16:00 AVRIL8790 co-ed uomo e donna – LOCATION TBC

Come partecipare alle sfilate della Milano Fashion Week

Le sfilate sono eventi blindatissimi e seguono delle regole proprie: anticipano le stagioni reali di circa sei mesi e i posti a sedere sono riservati a buyer, stampa, selezionati ospiti dei brand e altri pochi fortunati. Esistono comunque alcuni modi per provare a entrare, ma il modo più semplice (e gratuito) per godersi lo show come dalla prima fila è seguire le dirette streaming. Molti brand infatti permettono di collegarsi al sito e seguire la sfilata in tempo reale, con il plus di una visuale ricca di dettagli e particolari, oppure lanciano live sui social. Anche il sito di Camera Moda, l'ente che organizza le sfilate, permette di accedere a video e foto di passerella.

Le novità della Settimana della Moda uomo 2023/2024

Il calendario della prima Fashion Week dell'anno comprende un totale di 72 eventi, con molte novità. Gucci torna nel calendario uomo (ma senza Alessandro Michele) JW Anderson torna a Milano e domenica debutta il brand londinese Charles Jeffrey Loverboy. Tanti i designer emergenti presenti in calendario come ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore e Valstar. Come al solito la città verrà animata da party, feste, incontri e mostre da non perdere: agenda alla mano, il weekend si preannuncia pienissimo!