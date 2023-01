Le mostre da non perdere nel 2023: dalla moda di Christian Dior alla fotografia di Helmut Newton Agenda alla mano, ecco il calendario di mostre ed eventi tra moda, fotografia e arte da non perdere in giro per il mondo.

A cura di Beatrice Manca

Helmut Newton, la mostra a Palazzo Reale

Dalle creazioni surreali di Thierry Mugler all'eredità del fotografo Helmut Newton, da Valentino Garavani a Christian Dior: l'anno appena iniziato è ricco di mostre e appuntamenti che faranno battere il cuore agli appassionati di moda. Agenda alla mano, ecco gli eventi tra moda, fotografia e arte da non perdere in giro per il mondo.

La mostra Magnum Photos all'Armani Silos

Ancora per poche settimane – e quindi da mettere subito in agenda – è la mostra Magnum Photos: Colors, Places, Faces, all'Armani Silos di via Bergognone. Dieci grandi fotografi, dieci modi di guardare il mondo da un nuovo punto di vista. La mostra chiude il 29 gennaio 2023.

Forever Valentino in mostra a Doha

Un ponte tra Roma e Doha in Qatar, nel segno dell'alta moda: fino al 1 aprile 2023 si potrà visitare la mostra "Forever Valentino", una celebrazione del genio di Valentino Garavani. In esposizione 200 look di archivio, tra capi storici e abiti che hanno fatto la storia della moda.

La locandina della mostra Forever Valentino

L'omaggio per Thierry Mugler a New York

Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è un viaggio a New York, non potete perdervi la mostra Thierry Mugler: Couturissime. Un omaggio al visionario stilista Thierry Mugler attraverso abiti iconici che hanno trasformato la moda con vinile, latex, corsetti e citazioni fiabesche. La mostra è aperta fino al 7 maggio 2023 al Brooklyn Museum di New York.

La mostra Mugler: Couturissime a New York

Il talento di "Mr. & Mrs. Clark" a Milano

Tornando in Italia, in concomitanza con la Milano Fashion Week maschile si apre il 16 gennaio la mostra Ossie Clark and Celia Birtwell: Fashion and Prints 1965-74. L'occasione per conoscere il genio di Ossie Clark, il designer che vestì i Rolling Stones, Jimi Hendrix, Amanda Lear e Bianca Jegger. Il suo fu un sodalizio artistico e sentimentale con la moglie Celia Birtwell: lui poeta del taglio, lei maestra del colore e delle stampe. Lasciatevi travolgere dal ritmo della Swinging London alla Fondazione Sozzani in Corso Como 10, dal 16 gennaio al 10 aprile 2023.

Amanda Lear in Ossie Clark

L'eredità di Helmut Newton a Palazzo Reale

Restiamo a Milano: dopo il successo della mostra su Richard Avedon, Palazzo Reale celebra Helmut Newton, gigante della fotografia del Novecento, in occasione dei cento anni dalla nascita. La mostra L'eredità di Helmut Newton, a cura di Matthias Harder e Denis Curti, si potrà visitare dal 24 marzo al 25 giugno 2023.

Helmut Newton sarà in mostra a Palazzo Reale, foto dal sito della mostra

L'Arte della moda a Forlì, dal 4 marzo al 2 luglio

Moda e pittura si sono intrecciate in modo inestricabile nel corso dei secoli: a Forlì la mostra L'Arte della moda ripercorre l'evoluzione dello stile nell'arte dall'Ancien Régime alla Pop Art. L'appuntamento è ai Musei di San Domenico, dal 4 marzo 2023.

Tokyo celebra Christian Dior

Si torna a viaggiare e il Giappone quest'anno è una destinazione che fa gola a molti: Tokyo rende omaggio al couturier Christian Dior con la mostra Designer of Dreams. Dopo il successo di Parigi la mostra si è spostata al Museum of Contemporary Art di Tokyo reinventata dalla sua curatrice Florence Muller con bozzetti, lettere, disegni e souvenir collezionati dal visionario stilista. L'esibizione è aperta fino al 28 maggio 2023.