La moda, le donne, le trasgressioni: l’eredità del fotografo Helmut Newton in mostra a Milano A Palazzo Reale arriva la mostra che celebra il centenario della nascita del visionario fotografo Helmut Newton: quando apre e dove fa tappa.

A cura di Beatrice Manca

Il genio indisciplinato della moda, il fotografo dell'imperfezione e della trasgressione: Helmut Newton torna in mostra a Milano. Dal 24 marzo al 25 giugno si potrà ammirare una selezione di scatti del fotografo tedesco a Palazzo Reale: la mostra ‘Helmut Newton. Legacy‘, promossa dal Comune di Milano e Marsilio Arte, è nata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino per il centenario dalla nascita. Trecento fotografie, scelte dai curatori Matthias Harder e Denis Curti, che ripercorrono tutte le tappe della carriera di Newton, celebrando il suo sodalizio con il mondo della moda, da Yves Saint Laurent a Karl Lagerfeld.

Helmut Newton, una foto del 1967

Le trasgressioni d'autore di Helmut Newton

La particolarità delle foto di Helmut Newton è nella capacità di raccontare storie, suggerire fantasie, evocare mondi. Le sue foto non sono mai solo immagini, sono pezzi di vita fermati in un istante. La sua, di storia, non è stata da meno: nato a Berlino come Helmut Neustädter in una famiglia ebrea nel 1920, iniziò ad appassionarsi al mestiere seguendo la fotografa di moda Yva, ma nel 1938 fu costretto a fuggire dalla Germania nazista. Inizia un'altra storia, quella di Helmut Newton e del suo piccolo studio a Melbourne, che lo porta a collaborare con Vogue. Ma è solo negli anni Sessanta, a Parigi, che Newton cambierà la storia della fotografia di moda: si avvicina ai 50 anni e decide di giocare secondo le sue regole, senza copiare più le immagini posate delle riviste patinate. Nascono scatti capaci di scardinare le regole, eleganti e trasgressivi al tempo stesso.

Una foto di un abito Saint Laurent per Vogue Francia

La foto di una modella in pantaloni, scattata di notte, renderà iconico Le Smoking di monsieur Saint Laurent. Newton seppe interpretare lo spirito del tempo, celebrando la rivoluzione sessuale e l'emancipazione femminile. Le sue foto erano tanto celebri quanto scandalose: Newton sperimentava con il nudo portandolo anche sulle pagine delle riviste, rendeva erotiche le scarpe col tacco, liberava le modelle cogliendole in un gesto improvviso, in un'espressione spontanea di sorpresa o meraviglia. E soprattutto niente fondali bianchi perché, diceva, le donne non vivono davanti a un muro. Nella sua lunga carriera firmò iconici editoriali di moda e campagne pubblicitarie passate alla storia per Chanel, Thierry Mugler, YSL e Wolford.

Leggi anche Milano Fashion Week, le mostre da vedere e gli eventi da segnare in calendario

Una foto di Helmut Newton del 1983

Tutte le tappe della mostra ‘Helmut Newton. Legacy'

Morì nel 2004, lasciando alla moglie (e al mondo) un'immensa eredità di polaroid, appunti e ritratti, confluiti nella Helmut Newton Foundation. La fondazione ha organizzato la mostra ‘Helmut Newton. Legacy' per il centenario dalla nascita, ma l'arrivo della pandemia ha costretto a rimandare l'evento. Adesso però il pubblico italiano avrà modo di vederla: la mostra a Palazzo Reale apre le porte al pubblico il 24 marzo, per poi fare a Roma al Museo dell’Ara Pacis, in autunno e successivamente a Venezia, nella primavera 2024.