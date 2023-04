Milano Design Week: gli eventi moda da non perdere al Fuorisalone 2023 Moda e design vanno a braccetto al Fuorisalone 2023: guida alle installazioni più belle, alle location da scoprire e agli eventi aperti al pubblico.

A cura di Beatrice Manca

Non solo design: il Fuorisalone 2023, l'evento parallelo al Salone del Mobile in calendario a Milano dal 17 al 23 aprile, incrocia la sua strada con la moda. All'interno della Milano Design Week, tantissimi brand aprono le porte al pubblico svelando location esclusive: palazzi nobiliari, giardini segreti e showroom con vere e proprie opere d'arte. Da Prada Frames a Hermès, da Armani Casa a Antonio Marras, fino a Levi's, sono tantissimi gli appuntamenti da non perdere. Guida alle installazioni più belle, alle location da scoprire e agli eventi aperti al pubblico.

Armani Casa a Palazzo Orsini

Per la prima volta, Giorgio Armani apre al pubblico le porte di Palazzo Orsini, sede storica dell’azienda, per presentare le novità della collezione Armani/Casa. Un appuntamento da non perdere: tra il giardino segreto e gli splendidi saloni affrescati, Palazzo Orsini merita decisamente una visita, con il valore aggiunto della nuova collezione di design.

Hermés a La Pelota in Via Palermo

Anche quest'anno Hermès torna negli spazi della Pelota per presentare le nuove creazioni dedicate alla casa. La collezione si ispira alla forza della semplicità: mobili dalle linee pure e solide, lampade minimaliste, sedie di design ispirate agli anni Trenta, nell'essenzialità di una scenografia grafica fatta di tondini di ferro e cemento.

Prada Frames al Teatro Filodrammatici

Prada e Formafantasma uniscono le forze ancora una volta: il tema di quest'anno è la rigenerazione e la nuova vita degli scarti. Dal 17 al 19 aprile torna Prada Frames, al Teatro Filodrammatici di Milano in piazza P. Ferrari 6: un dialogo per ripensare l'idea di scarto guidato dalle voci di designer, architetti, curatori, scienziati, antropologi, attivisti ed esperti di legge ed economia.

Antonio Marras e Rana Bistrot

Una foresta incantata nel cuore di Milano: in occasione del Fuorisalone Antonio Marras e Famiglia Rana aprono un temporary bistrot guidato dallo chef Giuseppe d’Aquino. È l'occasione per scoprire anche la vitalità creativa degli spazi di NonostanteMarras, n via Cola di Rienzo 8, un luogo unico tra moda, installazioni artistiche curate dallo stesso stilista e design.

Missoni in Via Solferino

Colori accesi, segni grafici, tessuti accoglienti: le proposte casa di Missoni, vibranti di colore e di richiami all'arte, viene svelata nello showroom di via Solferino, dove sarà anche aperto uno "Sportello dei desideri". Focus della collezione la vita all'aria aperta, tra mobili da esterno e caldi tessuti.

Louis Vuitton a Palazzo Serbelloni

Nella nuova edizione del Fuorisalone, Louis Vuitton espande la collezione degli Object Nomades, pezzi d'arredamento che raccontano storie di mondi lontani. la collezione si può scoprire, tramite appuntamento, a Palazzo Serbelloni, in corso Venezia 16.

Loro Piana al Cortile della Seta

I paesaggi dell'Argentina ispirano le creazioni di Mohaded, in cui dodici torri ricoperte con tessuti Loro Piana Interiors provenienti da vecchie collezioni scoprono una seconda vita avvolgendo gli arredi progettati dal designer. Per ammirare il progetto Apacheta, l'appuntamento è in Piazzetta Brera e in via Montenapoleone 27, nel cortile della boutique Loro Piana.

Levi's al Cortile d'Onore dell'Università

Levi's celebra i 150 anni dei jeans, indumento trasversale e democratico per eccellenza, con una grande opera che racconti la sua storia. Si tratta di un monumentale murales – il più grande mai realizzato in denim – ideato dall'artista Ian Berry. Una vera e propria opera di upcycle con un collage di 150 jeans recuperati. L'opera itinerante è partita da Parigi e arriva a Milano in una cornice eccezionale: il Cortile d’Onore dell’Università degli Studi.

Etro Home Interiors a via Spartaco

In occasione della Design Week 2023 debutta la prima collezione casa di Etro disegnata dal designer Marco De Vincenzo. Il titolo "Diving Into Patterns" allude alla ricchezza dei colori e delle stampe, parte del dna del brand, che lega abiti e arredamento. Appuntamento in showroom in via Spartaco 6.

Bottega Veneta e Gaetano Pesce in via Montenapoleone

Un incontro tra moda e grande e design: è il felice (e ormai longevo) connubio tra Bottega Veneta e l'artista Gaetano Pesce, che aveva anche realizzato le sedie per la scorsa sfilata Primavera/Estate 2023. In occasione della Design Week, da sabato 15 aprile a sabato 22 aprile, nel negozio di via Montenapoleone 27/A debutta l'evento "Vieni a Vedere": un viaggio immersivo e sensoriale all'interno della boutique. L'evento è aperto al pubblico, ma per partecipare occorre la registrazione sul sito.

Brioni e MITA in via del Gesù

La boutique Brioni, che ha appena ristrutturato il suo flagship store a Milano, apre le porte per celebrare la grande arte del tessile italiano: in occasione della Design Week 2023 clienti e visitatori potranno ammirare arredi del design italiano dagli anni '30 agli anni '80, tra cui pezzi di Gio Ponti, Carlo e Tobia Scarpa, Luigi Caccia Dominioni, Ico Parisi e Paolo Buffa, tra gli altri. In occasione del Fuorisalone, il negozio ospi "Brioni X MITA: una celebrazione del design tessile italiano", con un'installazione che celebra la Manifattura Italiana Tappeti Artistici, specializzata in arazzi.

Gli eventi moda aperti al pubblico del Fuorisalone

Il filo tra moda e design è sempre più stretto e lo testimoniano i tantissimi eventi che affollano la città in questa Design Week. In Piazza Gae Aulenti Colmar espone la sua No Waste Chair, realizzata dal designer Kees Dekkers per raccogliere capi dismessi o componenti che altrimenti andrebbero sprecati. Valextra celebra la "bellezza ingegnerizzata" grazie al design-duo londinese Isabel + Helen che ha creato l'installazione “The Rhythm of Valextra”, da ammirare nello store di Via Manzoni 3.

Manuel Ritz e Guzzini uniscono le forze per creare una collezione living colorata e briosa, chiamata Similing to the Dolcevita. Per il Fuorisalone le vetrine di via Solferino si vestono a tema, con due installazioni complementari. Anche Montblanc presenta la nuova collezione, all'interno Temporary Store nel cuore di Brera “The Library Spirit”: una biblioteca magica con centinaia di scaffali, migliaia di libri, milioni di parole da scoprire.