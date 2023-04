Salone del Mobile Milano 2023: date, mappa degli espositori e biglietti Dal 18 al 23 aprile torna il Salone del Mobile, l’appuntamento con le novità dell’arredamento e del design. Date, orari, biglietti online e prezzi: tutto quel che c’è da sapere sulla 61esima edizione.

A cura di Beatrice Manca

Plaza Collection

A Milano torna l'appuntamento con il grande design internazionale: dal 18 al 23 aprile 2023 torna il Salone del Mobile alla Fiera Milano Rho. La fiera internazionale dedicata alle novità del mondo del design e dell'arredamento è giunta alla sua 61esima edizione, continuando a celebrare il Made in Italy con un occhio al futuro. È una delle colonne della Milano Design Week – insieme agli eventi diffusi del Fuorisalone – ed è uno degli appuntamenti più attesi, non solo dagli addetti ai lavori, ma dai moltissimi appassionati di design che ogni anno affollano Milano per respirare le ultime novità e godersi eventi e installazioni. Il Salone del Mobile è la parte dedicata agli addetti ai lavori e raggruppa 1962 espositori, inclusi designer emergenti e scuole: quest'anno per la prima volta tutti i padiglioni saranno su un unico livello espositivo, in modo da creare un itinerario più semplice. Date, orari, biglietti online e prezzi: tutto quel che c'è da sapere sul Salone del Mobile 2023.

Le date e gli orari del Salone del Mobile 2023 alla Fiera Milano Rho

La nuova edizione del Salone del Mobile inizierà il 18 aprile 2023 e proseguirà fino al 23 aprile 2023. Un giorno prima apre anche il Fuorisalone, la manifestazione diffusa che colora tutti i quartieri di Milano. La fiera, che ha luogo nel quartiere Fiera Milano a Rho, è aperta dalle ore 9:30 del mattino fino alle 18:30 delle giornate appena individuate.

La mappa della fiera e l'elenco degli espositori al Salone del Mobile

La mappa del Salone del Mobile 2023 conta ben 1.962 espositori, dai grandi nomi internazionali alle scuole di design. La lista completa degli espositori è consultabile sul sito ufficiale del Salone del Mobile 2023 Milano. Per agevolare il flusso dei visitatori, quest'anno ci sarà un unico livello espositivo: le aziende dei padiglioni superiori (8-12, 16-20) sono stati ricollocati in quelli inferiori per semplificare il percorso. All'interno del percorso ci sono varie aree tematiche: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce – con un layout inedito progettato da Lombardini22 – il SaloneSatellite, dedicato alle scuole di design.

La mappa del Salone del Mobile, dal sito

Quanto costa il biglietto per il Salone del Mobile di Milano 2023

Il Salone del Mobile è riservato agli operatori del settore, ma dal 22 apre le porte al pubblico. I biglietti, acquistabili online o direttamente in cassa, hanno un costo di 35 euro se acquistati online entro il 17 aprile. Altrimenti, specifica il sito, il prezzo diventa 40 euro online o 50 euro se acquistato direttamente in cassa nelle giornate del 22 e 23 aprile. I biglietti hanno validità giornaliera.

Come arrivare a Rho Fiera Milano

Il modo più semplice per raggiungere il Salone del Mobile è prendere la metro rossa di Milano (linea M1) in direzione Rho – FieraMilano, il capolinea. Chi arriva dall'aeroporto di Linate può prendere il bus 73 fino all'interscambio di Duomo e proseguire con la metro, o il Linate Shuttle fino alla stazione Centrale, mentre chi arriva dall'aeroporto Malpensa può usufruire dei servizi Malpensa Express e Malpensa Shuttle e poi cambiare con la linea metro rossa M1. Dalla stazione ferroviaria Milano Centrale si consiglia di prendere la metropolitana verde (M2) e cambiare con la linea rossa M1 all'interscambio di Cadorna-Triennale, proseguendo poi fino a Rho-Fiera Milano.