Milano Design Week, piazza Duomo diventa un salotto a cielo aperto con un divano di 70 metri Lak& è un divano con 64 sedute lungo oltre 70 metri, pensato per offrire al pubblico della Design Week un momento di relax nel luogo più iconico di Milano.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perché piazza Duomo si è trasformata in un salotto arredato con un maxi divano? La novità rientra nell'ambito della Milano Design Week 2023, in corso dal 17 al 23 aprile. L'evento come ogni anno permette di scoprire, in diversi quartieri e angoli della città, installazioni, performance ed esposizioni di ogni tipo. Lak& nasce proprio per offrire al pubblico della manifestazione un momento di relax proprio nel luogo più iconico e rappresentativo di Milano, di comfort nel cuore di Milano, luogo più rappresentativo della città.

Che cos'è Lak&

Lak& è un divano lungo oltre 70 metri posizionato nel luogo più iconico della città di Milano: di fronte al Duomo. L'installazione è firmnata Divani&Divani by Natuzzi. A Misura Duomo è un modo per celebrare il 64esimo compleanno dell'azienda. Difatti il gigantesco divano si compone proprio di 64 sedute numerate, a partire dal 1959 (anno di nascita dell'azienda) fino al 2023.

Questa "morbida linea temporale" racconta l'evoluzione del gruppo, che parallelamente ha voluto inserirsi nella Milano Design Week regalando al pubblico anche qualcosa di più: un momento di condivisione, oltre che di relax. Lak& si trova accanto a un palco pensato per offrire ogni sera, dal 20 al 23 aprile, uno spettacolo diverso di musica, danza o teatro. Si esibiranno l'Orchestra Filarmonica Italiana, l'Accademia Ucraina di Balletto, la Scuola del Teatro Musicale.

Leggi anche I party e gli aperitivi del Fuorisalone 2023 a Milano: ecco i migliori eventi gratis in città

Le performance dal vivo sono curate dal Teatro degli Arcimboldi, i cui divani Lake del brand arredano l'intero foyer. La particolarità dell'installazione è il materiale con cui è stato realizzato: l'innovativo tessuto Aquaclean antimacchia e idrorepellente. Riposo, comodità, condivisione: A Misura Duomo è un momento per fermarsi e prendersi una pausa dai ritmi frenetici quotidiani.