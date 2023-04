Fuorisalone, i piatti sono le nuove borse di lusso? Perché i brand di moda puntano sul design per la casa Moda e design hanno un rapporto sempre più stretto: al Fuorisalone abbiamo assistito a un fiorire di collaborazioni, pop up store e debutti eccellenti. Una scelta che racconta come sta cambiando la moda.

A cura di Beatrice Manca

Benetton Home

Il Fuorisalone ha portato una ventata di colore e di energia a Milano: l'edizione 2023 ha confermato un rapporto sempre più stretto tra design e moda, come confermano i numerosi eventi fashion della Design Week. Non è un fenomeno nuovo: moltissimi brand, da Giorgio Armani a Missoni, hanno una linea casa, ma al Fuorisalone abbiamo assistito a un fiorire di collaborazioni, pop up store e debutti eccellenti. Il che ci porta a due domande: la moda cerca nuovi spazi oltre al guardaroba? Ma soprattutto: un servizio di piatti griffato diventerà il prossimo accessorio must?

La moda ora "veste" le case

Al Salone del Mobile, in corso in questi giorni alla Fiera di Milano, i grandi nomi del design presentano le nuove proposte per la casa. Il settore della moda non fa eccezione: Etro collabora dal 2017 con il Gruppo Oniro, e quest'anno torna con una nuova collezione. Dalle poltrone ai servizi di piatti: insieme a Ginori 1735 ha creato un raffinato set da té in porcellana dal titolo "Boho Butterfly", completato da ciotole, bacchette e tovaglioli.

Versace Home

Anche Roberto Cavalli ha presentato la nuova collaborazione realizzata insieme al gruppo Oniro, mentre Versace ha creato un suggestivo gioco di luci per presentare le novità di Versace Home, nata dalla collaborazione di Donatella Versace con gli architetti Ludovica e Roberto Palomba.

Benetton Home

Antonio Marras ha lanciato la nuova linea dedicata alla casa all'interno dello showroom di via Cola di Rienzo NonostanteMarras, che ospita uno dei giardini segreti da scoprire durante il Fuorisalone. Tra i debutti assoluti c'è quello di Benetton, che ha realizzato una coloratissima linea per la casa a tema frutta, leitmotiv della collezione Primavera/Estate 2023. Cuscini, teli, piatti e bicchieri sono disponibile nel pop up store di Gae Aulenti, poi in vendita sul sito e in una selezione di boutique.

Etro e Ginori

La casa di moda di lusso spagnola Loewe punta sul pezzo di arredamento che forse usiamo di più: la sedia. Al Fuorisalone presenta Loewe Chairs, una mostra di sedie realizzate a mano, reinterpretate da artigiani e reinventate con pelle intrecciata, rafia e fibre metalliche.

La linea per la casa di Dolce&Gabbana

Genny invece presenta una collezione di diciassette vasi, realizzati con Corsi Design per il progetto GENNY ORCHID GAZEBO: tra questi c'è anche una riedizione il celebre modello Amazonia, Fish Design by Gaetano Pesce.

Genny e Corsi Design

Perché la moda punta sempre di più sull'arredamento

Insomma: da Missoni a Zara, sempre più case di moda hanno cominciato a produrre pezzi d'arredamento, partendo dal tessile e espandendosi a macchia d'olio fino ai mobili e agli oggetti d'arredamento. Cenare in un servizio di piatti firmato Dolce&Gabbana o con la Medusa di Versace non è una novità, specialmente nei bar e negli hotel di lusso, ma la contaminazione sempre più stretta di moda e design ci racconta anche qualcosa di come stia cambiando il settore. La moda oggi non è più limitata all'atto del vestirsi, ma punta alle esperienze di vita. Da quelle di lusso – tra hotel e villaggi vacanze – a quelle quotidiane, come lo sporto e la dimensione della casa. Se un abito è pensato all'interno di una precisa stagione, un vaso o un servizio di porcellana vuole sfidare lo scorrere del tempo e delle mode, restare e consolidarsi come status symbol. In questo sì, piatti e bicchieri e borse hanno molto in comune: è il momento di investire in un nuovo servizio per la tavola?