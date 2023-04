Fuorisalone 2023: i giardini segreti per sfuggire al caos della Milano Design Week Stanchi del caos del Fuorisalone? Una mappa dei giardini e delle terrazze segrete aperte al pubblico a Milano, per riprendere fiato e esplorare angoli nascosti.

A cura di Beatrice Manca

Lo showroom di Antonio Marras (foto Daniela Zedda)

La Design Week 2023 è ufficialmente iniziata e le vie di Milano sono affollate di appassionati e semplici curiosi: guida in una mano, smartphone nell'altra, è iniziata la corsa a vedere le installazioni più belle. Oltre al Salone del Mobile, infatti, in tutti i quartieri della città fioriscono eventi (qui la mappa completa). Basta svoltare l'angolo per trovare qualcosa da vedere, da esplorare o da fotografare. Fuorisalone, però, significa anche traffico in tilt e lunghe code: se avete bisogno di una piccola pausa approfittatene per visitare i giardini segreti e le terrazze più belle di Milano, eccezionalmente aperte al pubblico.

L'Orotobotanico di Brera

Brera è il cuore pulsante della Design Week e le sue strade sono affollate di eventi e showroom. Per godersi una pausa obbligatoria una visita all'Orotbotanico, trasformato per il Fuorisalone in una grande tavola da gioco da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati con Eni per l'evento "Walk the Talk – Energia in movimento".

L’ortobotanico di Brera

La Foresta Incantata di NonostanteMarras

Durante la design week anche la moda apre le porte al pubblico. Lo showroom di Antonio Marras, in via Cola di Rienzo, è una vera e propria perla nascosta nel cuore di Milano: un giardino segreto dove sostare all'ombra del glicine, bevendo un drink tra fiori freschi e piante verdi. Al piano inferiore troverete un profumato bosco di mirto, una foresta incantata che ospita il temporary bistrot di Casa Rana.

Lo showroom di Antonio Marras

Il Roof Garden di 10 Corso Como

Cosa c'è di meglio per riprendere fiato che un roof garden da cui godere una vista sui tetti di Milano? Fornasetti accoglie i visitatori sulla terrazza di 10 Corso Como con una selezione di creazioni per esterni.

La Terrazza di Buccellati Rosso Maraviglia

Nella grande terrazza Portaluppi della propria sede in Via Brisa Buccellati presenta la nuova linea casa. L'installazione Rosso Maraviglia, curata da Federica Sala, coinvolge AMDL Circle, l’architetto Michele De Lucchi e l’artista Lily Kwong per il disegno del giardino floreale: sotto il suggestivo gioco dell'intelaiatura rossa si può trovare refrigerio tra cespugli verdi e composizioni floreali.

Buccellati Rosso Maraviglia

Dodici sedie in giardino a Corso Venezia 52

Se vi trovate a esplorare il nuovissimo distretto del design di Porta Venezia e avete bisogno di un momento di quiete, dirigetevi verso la Fondazione Luigi Rovati, in corso Venezia 52, per ammirare l'installazione di Giulio Iacchetti ‘Dodici sedie in giardino, un dialogo tra natura e artificio'. Dodici sedute modulari della serie “Isometric Chair” di Metalco da assemblare e smontare per comporre panche e sedute multiple.

Dodici sedie in giardino, Fondazione Luigi Rovati

Il cortile dell'Università degli Studi

L'università Statale è una delle tappe più gettonate del Fuorisalone e nei suoi cortili fioriscono installazioni colorate e ironiche. Per riprendere fiato dopo una lunga camminata in città l'ideale è tornare un po' bambini con The Amazing Playground di Amazon, un'altalena circolare con 36 sedute ideata da Stefano Boeri Interiors e collocata nel cortile della Farmacia dell'Università degli Studi fino al 26 aprile. Oltre al cortile principale, vale la pena esplorare anche il giardino laterale della Biblioteca.

Il Secret Garden di Cotto D'Este in Piazza Castello

Da segnare sulla mappa anche lo showroom di Cotto D'Este, in Piazza Castello, che in occasione del Fuorisalone si trasforma in ‘The Secret Garden'. Un luogo immaginario in cui vengono ideati nuovi modi di concepire il design tra sculture e ceramiche.

Il Coniglio Verde di Natuzzi

Un rifugio verde per scappare dal caos e riconnettersi tra la musica e la natura. Natuzzi presenta al Fuorisalone la nuova collezione con progetti di Studio BIG e celebra i vent’anni di carriera dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. In via Durini, di fronte allo showroom milanese del brand, una poltrona verde a forma di coniglio accoglie i visitatori in una serra urbana.