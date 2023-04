Milano Design Week 2023, le installazioni da non perdere al Fuorisalone Il Fuorisalone 2023 a Milano è in programma dal 17 al 23 aprile nell’ambito della Milano Design Week. Ecco tutte le installazioni e le opere da non perdere in città.

A cura di Clara Salzano

L’installazione dio Glo alla Milano Design Week 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il conto alla rovescia per la Milano Design Week 2023 è iniziato. Manca davvero poco all'inizio dell'evento di design più atteso del settore, in programma a Milano dal 17 al 23 aprile 2023. Saranno oltre venti i quartieri della città coinvolti con più di 180 appuntamenti tra mostre, installazioni, eventi ed esposizioni (qui una mappa zona per zona). Il 2023 sarà inoltre un anno da record per l'evento con un incremento di eventi in calendario del 40% rispetto allo scorso anno.

La città è pronta ad accogliere una vera e propria invasione di appassionati di design, specialisti del settore o anche solo visitatori del Salone del Mobile 2023. Ma la Design Week coinvolge anche il resto della città, con una serie di appuntamenti aperti a tutti per immaginare il futuro dell'abitare, del design, della città e della società contemporanea. Vediamo quali sono gli eventi da non perdere a questa Milano Design Week 2023.

Glo for art con Agostino Iacurci

Dry Days, Tropical Nights di Agostino Iacurci per glo

Glo insieme ad Agostino Iacurci trasformerà Largo Treves a Milano in una galleria d'arte a cielo aperto con l'installazione “Dry Days, Tropical Nights”. L'opera gigantesca sarà realizzata sulla facciata dell'imponente torre di Largo Treves, prima che venga demolita. L'intervento di Iacurci, che colorerà il palazzo fino al suo interno grezzo con palme e luci tropicali, invita lo spettatore a riflettere su come il paesaggio può cambiare e su come costruire un domani migliore per tutti.

Palazzo Treves a Milano

Mostra-evento Interni alla Statale di Milano

La Mostra-evento di INTERNI si conferma ogni anno l'evento più atteso della Milano Design Week con numerose installazioni di artisti, design e architetti di fama mondiale che arricchiscono gli spazi di luoghi iconici della città. Design Re-Evolution, questo il titolo dell'evento, animerà i cortili e i passaggi dell'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono 7, l'Orto di Brera e per la prima volta quest'anno anche il cortile di Portrait Milano con Audi e la Torre Velasca con l'opera di Elena Salmistraro.

Stefano Boeri Interiors alla mostra evento di NTERNI alla Statale di Milano

Walk the Talk – Energia in movimento all'Orto Botanico di Brera

Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati con Eni, nell'ambito della mostra-evento di Interni, dal titolo Design Re-Evolution, trasformano l’Orto Botanico di Brera in una grande tavola da gioco vivente con l’installazione "Walk the Talk – Energia in movimento".

L’Orto Botanico di Brera

GROHE SPA, Health Through Water

GROHE torna al Fuorisalone 2023 con l’installazione “GROHE SPA Health Through Water” presso la Pinacoteca di Brera, nel cuore del Brera Design District. Progettata dal design & brand identity team interno LIXIL Global Design, l’installazione dedicata al design del bagno riflette la meravigliosa architettura di uno dei più prestigiosi musei d'arte del mondo.

GROHE SPA Health Through Water

Armani/Casa a Palazzo Orsini

In occasione della Milano Design Week 2023 Giorgio Armani apre per la prima volta al pubblico le porte di Palazzo Orsini, sede storica dell’azienda. L'occasione è la presentazione della nuova collezione Armani/Casa con un percorso di visita che porterà i visitatori ad esplorare gli arredi outdoor nel giardino segreto del palazzo fino all’interno dello storico edificio e le sale affrescate al primo piano.

Palazzo Orsini – Giorgio Armani

Assembling the Future Together di IKEA

IKEA offre la possibilità ai visitatori del Fuorisalone 2023 di vivere un’esperienza sensoriale sul futuro dell’abitare attraverso l'esposizione Assembling the Future Together al Padiglione Visconti, in via Tortona. Il particolare allestimento della mostra è stato pensato per celebrare 80 anni di innovazioni di IKEA e ispirare i visitatori.

This is denmark ad Alcova

Dal 17 al 23 aprile 2023, nel contesto di Alcova all'ex Macello di Milano, l'installazione This is Denmark permetterà ai visitatori non solo di esplorare un luogo carico di fascino della città, prima della demolizione e trasformazione prossima, ma di scoprire l’essenza del design danese. Con un’installazione immersiva, che permette di percorrere una passerella di legno sull'acqua, sarà possibile entrare in contatto con 15 prodotti di aziende rappresentative del design danese: This is Denmark, appunto.

This is Denmark ad Alcova

Fabio Novembre per IQOS a Tortona Rocks

Fabio Novembre, architetto e designer italiano di fama mondiale, partecipa al Fuorisalone 2023 con un progetto immersivo per IQOS presso gli spazi del Tortona Rocks – Opificio 31. L'installazione dal titolo Metropolis, racconterà e rappresenterà i dispositivi di nuova generazione di Philip Morris in un continuo cambio di scala, diventando anche edifici avveniristici.

Fabio Novembre per IQOS

L’età dei metalli di Alessandro Mendini

A quattro anni dalla scomparsa dell’artista, poeta, progettista e designer Alessandro Mendini, dal 4 aprile al 20 maggio, M77 Gallery presenta “L’età dei metalli”, un percorso espositivo nato dalla volontà dei galleristi Giuseppe Lezzi ed Emanuela Baccaro di mostrare un’inedita visione della sua opera.

La mostra è a cura di Stephan Hamel con la partecipazione di Francesca Alfano Miglietti e si concentra sul metallo, comune denominatore per descrivere la caleidoscopica attività di un artista che ha segnato in maniera profonda la storia del design e dell’arte internazionale.

Rosso meraviglia di Buccellati

La vetrina di Buccellati sulla Terrazza Portaluppi a Via Brisa, 5 presenterà una nuova installazione firmata dal poliedrico studio AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi e curata da Federica Sala. L'installazione avrà anche un progetto site specific dell'artista floreale Lily Kwong accanto all'esposizione della nuova collezione ideata in collaborazione con Venini.

Buccellati

Human Mandala di Sara Ricciardi

L'interconnessione degli esseri umani viene celebrata alla Milano Design Week 2023 con l'installazione “Human Mandala” di Sara Ricciardi presso SIAM, in Via Santa Marta, 18, nel distretto 5Vie. Una serie di corpi umani reali disposti in formazione circolare a mandala costituirà l'opera in cui ogni individuo sarà nudo e vulnerabile ma collegato agli altri con una struttura simile a radici. Il senso di simmetria ed equilibrio dell'opera è forte.

SolidNature a Spazio Cernaia

SolidNature, il brand olandese esperto nella lavorazione di pietre naturali, partecipa per la prima volta da sola al Fuorisalone con un’installazione, progettata da Ellen Van Loon e Giulio Margheri, presso Spazio Cernaia in Via Cernaia 1 a Milano. Si intitola Beyond the Surface e guiderà i visitatori attraverso un labirinto onirico alla scoperta della storia della formazione geologica della pietra e della sua metamorfosi.

Beyond the Surface

Casa .Elmar presenta Unexpected Garden

Dal 17 al 23 aprile Casa.Elmar e l’AEG Experience Area si trasformano con l'installazione "Unexpected Garden" che ripensa i loro spazi. L'opera è un luogo di condivisione e incontro immerso nel verde di un giardino dal design contemporaneo con un temporary juice bar, uno specialty coffee corner e un pop-up restaurant che presenterá alcuni progetti culinari rivolti al futuro in Via Galileo Galilei 12.

Casa Ornella by Maria Vittoria Paggini

Maria Vittoria Paggini curerà l'interior design di Casa Ornella, presso la Conca del Naviglio 10 nel distretto 5Vie, creando un luogo da vivere e condividere che è sia casa privata che spazio espositivo, per una wunderkammer contemporanea.

Casa Ornella by Maria Vittoria Paggini

The Secret Garden in Foro Bonaparte

Un'installazione botanica surreale accoglie i visitatori dello showroom di Bene a Milano, in Foro Buonaparte 53. Si tratta di un giardino segreto dove verranno esposti gli arredi per esterni Casual by Bene tra fiori di carta eccezionali e vere opere d'arte che stimolano i cinque sensi in una simbiosi unica tra arte e design dell’arredo.

The Secret Garden – Bene Showroom

ELEMENTS – TCL Green Horizon in via Tortona 14

Ispirare la grandezza è la missione di TCL Electronics che presenta il progetto “ELEMENTS – TCL Green Horizon”, in Via Tortona, 14, per mostrare le tecnologie che possono migliorare la vita e unire le persone. La mostra, con opere d’arte sostenibili, esperienze coinvolgenti e prodotti innovativi, guida i visitatori in un viaggio attraverso gli elementi della natura, evidenziando come questa sia fonte di ispirazione, creatività e innovazione.