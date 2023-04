Milano Design Week, l’installazione galleggiante alla Darsena permette di camminare sull’acqua Passeggiare sull’acqua si può, grazie a The Sea Deck posizionata alla Darsena: è un’installazione galleggiante in sughero riciclato realizzata per la Milano Design Week.

È ufficialmente in corso la Milano Design Week 2023, col Salone del Mobile e gli eventi del Fuorisalone sparsi in tutta la città. Dal 17 al 23 aprile si potranno ammirare nei vari quartieri diverse installazioni: da Brera a Porta Romana, dalla Statale a Porta Venezia. In Darsena è già disponibile per appassionati, passanti e curiosi l'installazione galleggiante The Sea Deck, realizzata appositamente per l'occasione da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi per Azimut Yachts.

Che cos'è The Sea Deck

L'installazione The Sea Deck è stata pensata e progettata per ritrovare il contatto uomo-natura e stabilire con essa una più intima connessione, andando oltre l'ordinario e il conosciuto. Si tratta di una vera e propria passeggiata galleggiante, che consente di osservare e godere in modo inedito delle antiche vie navigabili della città di Milano: l'acqua si mostra in una prospettiva unica e nuova. L'anello consente di passeggiare sospesi sull'acqua, fino a raggiungere il centro della Darsena. La particolarità della passerella sta anche nel materiale con cui è stata realizzata.

La pavimentazione è composta da 2 milioni di tappi di sughero riciclati e macinati, raccolti dai volontari del progetto ETICO di Amorim Cork Italia. Non è stato impiegato legno, proprio per ridurre l'impatto ambientale e fare una scelta sostenibile. Il percorso sulla passerella prevede cinque stazioni interattive che raccontano la tecnologia green di Azimut Seadeck, la nuova serie di yacht ibridi di Azimut. Il brand, fondato da Paolo Vitelli nel 1969, è specializzato nella realizzazione di imbarcazioni a motore e si caratterizza per la tendenza all'innovazione, combinata a una grande attenzione all'ambiente. Seadeck è la prima serie di motoryacht ibridi progettati per le famiglie, che offre fino al 40% di emissioni ridotte e materiali eco-compatibili. Le imbarcazioni per esempio sono dotate di pannelli solari ed è stato impiegata fibra di carbonio per la costruzione.

"Dobbiamo cambiare il nostro modo di intendere la sostenibilità, la nostra mentalità e il nostro approccio alla natura. Abbiamo progettato The Sea Deck per dare la possibilità ai visitatori di vivere in un modo inaspettato il rapporto con l’acqua della Darsena e lo spazio urbano, per scoprire una natura nascosta di Milano": queste le parole di Michele De Lucchi. È lui il fondatore di AMDL CIRCLE, uno studio multidisciplinare rinomato a livello internazionale che abbraccia diversi campi: architettura, interior design, design, comunicazione. L'architetto ha disegnato gli sgabelli di sughero posti sulla quarta terrazza. Torna dunque il sughero, che è stato impiegato anche per la pavimentazione dei Seadeck.

Quando visitare la passerella

La passerella è posizionata in prossimità dello storico canale di Leonardo da Vinci (lato viale Gabriele D'Annunzio di fronte al civico 15) e resterà aperta al pubblico fino al 23 aprile. È visitabile martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 12.00 alle 20.00, giovedì dalle 12.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 16.00.