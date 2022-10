Forever Valentino: la mostra con gli abiti di Liz Taylor e Jackie Kennedy celebra il genio Garavani Una mostra evento in Qatar ripercorre la storia della Maison Valentino attraverso duecento abiti iconici: dalla Dolce Vita a Zendaya, da Roma a Doha.

A cura di Beatrice Manca

La mostra Forever Valentino

I festeggiamenti per i 90 anni di Valentino Garavani arrivano anche in Qatar: venerdì 28 ottobre si apre a Doha la mostra “Forever – Valentino”, una retrospettiva speciale che ripercorre la storia della Maison italiana. Una fiaba che intreccia eccellenza sartoriale e genio creativo, il fascino di Roma e il grande cinema.

Un’immagine della mostra Forever Valentino

La mostra Forever Valentino in Qatar

Più che una mostra, Forever Valentino è una vera e propria esperienza immersiva nei codici della Maison, curata da Massimiliano Gioni, direttore artistico del Nuovo Museo di New York, e dal critico di moda Alexander Fury. L'esposizione è stato organizzato dalla Maison nell'ambito di Qatar Creates, in un polo di design a Msheireb Downtown Doha. In Qatar infatti ha sede il fondo d’investimenti Mayhoola, principale azionista della casa di moda italiana. Si tratta della più vasta retrospettiva sul lavoro di Valentino Garavani, che quest'anno ha spento 90 candeline.

La locandina della mostra Forever–Valentino

Duecento abiti in mostra a Doha

"Forever-Valentino" permette di ammirare da vicino 200 abiti che hanno fatto la storia di Valentino: dall'iconico rosso alle rose, dai virtuosismi di Garavani fino alle silhouette fluide e contemporanee del nuovo direttore creativo, Pierpaolo Piccioli. Tra le gemme più preziose della mostra ci sono abiti raramente visti, nati per Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy e Zendaya. Alcuni capi arrivano anche dalla collezione Sheikha Moza bint Nasser, attuale co-proprietaria del marchio Valentino.

Un abito della mostra Forever Valentino

Il cuore della mostra è Roma, la città dove tutto è nato nel 1959, nel pieno dell'opulenza della Dolce Vita: le scenografie evocano la Città Eterna e accompagnano lo spettatore in luoghi nascosti come il Valentino Atelier, gli storici archivi della maison, e i saloni della sede di Piazza Mignanelli. In una sorta di ponte immaginario tra Occidente e Oriente, la mostra connette Roma e Doha, città proiettata nel futuro. La mostra Forever Valentino si può visitare dal 28 ottobre all'1 aprile 2023: un ringraziamento speciale al genio di Valentino Garavani, che ha regalato la moda italiana al mondo intero.