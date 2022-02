Come funzionano le Fashion Week: quando si sfila, dove e perché la moda anticipa le stagioni In attesa della Milano Fashion Week Donna A/I 2022-23, una breve guida alle sfilate: a cosa servono le Settimane della Moda, quante volte si sfila e chi può partecipare.

La Milano Fashion Week è alle porte: dal 22 al 28 febbraio gli stilisti presenteranno le collezioni Donna Autunno/Inverno 2022-23, movimentando la città tra sfilate, eventi e party. La Settimana della Moda è il momento culminante di mesi di lavoro per i designer e un evento molto importante per giornalisti, buyer e semplici appassionati. In quel momento infatti non solo gli stilisti svelano le collezioni che arriveranno nei negozi e sui red carpet, ma si delineano le tendenze delle prossime stagioni. Ma come funzionano davvero le Fashion Week? Quante sono? E soprattutto: perché la moda è sempre in anticipo rispetto al calendario? Breve guida alle Fashion Week: tutto ciò che avete sempre voluto sapere (ma non avete mai osato chiedere).

A cosa servono le Fashion Week?

La sfilata di moda è il momento in cui un designer comunica con il pubblico: inizialmente rispondevano alla funzione pratica di "mostrare" gli abiti alle clienti e venivano organizzate negli atelier dei designer. Oggi sono un modo per trasmettere al pubblico l'immagine di un brand, la sua poetica, i suoi valori: un vero e proprio spettacolo teatrale fatto di luci, musica, scenografia. Negli anni Cinquanta in Italia si iniziò a fare "sistema", riunendo gli stilisti e concentrando le sfilate: Giovanni Battista Giorgini organizzò il primo evento della moda italiana a Firenze, anticipando quella che sarebbe diventata la Fashion Week. Oggi la Settimana della Moda italiana si svolge a Milano ed è organizzata da Camera Moda, l'ente che riunisce le principali case di moda del Paese. Concentrare le sfilate in un solo luogo e in un solo giorno permette di avere la massima visibilità: buyer, giornalisti e addetti ai lavori di tutto il mondo si ritrovano nella stessa città e possono assistere a molti show in pochi giorni. Tuttavia molti marchi cercano altre strade, decidendo autonomamente come e quando sfilare (o se affidarsi al digitale, come avviene sempre più spesso dopo la pandemia). Anche se il sistema delle Fashion Week oggi viene messo in discussione sotto molteplici aspetti, rimane un formidabile strumento di promozione per la moda italiana.

Alberta Ferretti P/E 2022

Dove si svolgono le Settimane della Moda?

Oggi moltissime città hanno le loro Fashion Week per promuovere i designer locali, ma le principali piazze della moda rimangono quattro: Milano, Parigi, Londra e New York. Non solo vantano una lunga tradizione di couturier e designer, ma ospitano le sedi delle principali case di moda internazionali e le redazioni dei giornali. Insomma, è in queste città che si concentrano gli addetti ai lavori del settore. Nulla però vieta a un brand italiano di sfilare in un'altra città o in un'altra location, se non addirittura all'estero. Valentino per esempio questo inverno sfilerà a Parigi, mentre Gucci torna a sfilare a Milano dopo due anni. L'ordine delle sfilate è sempre lo stesso: si parte con New York, poi Londra, Milano e infine Parigi.

Quante Fashion Week ci sono ogni anno?

Le collezioni di moda si dividono in due grandi aree: Alta Moda e Prêt à Porter. L'Alta Moda è considerata una linea elitaria, fatta di abiti realizzati su misura per pochi clienti molto facoltosi, mentre il prêt à porter viene prodotto in serie e sono gli abiti che poi arriveranno nei negozi. L'Alta Moda oggi sfila solo a Parigi due volte l'anno: giugno e luglio. Il prêt à porter invece sfila a Milano, New York, Londra e Parigi quattro volte l'anno: esistono due Fashion Week per la moda femminile e due per quella maschile. Le sfilate uomo si tengono a gennaio e a giugno, mentre quelle dedicate alla donna sono a febbraio e a settembre.

Schiaparelli Haute Couture P/E 2022

Cosa sono le collezioni Cruise e Resort?

Questo calendario non tiene conto delle sfilate Cruise e Resort, nate originariamente per i clienti più ricchi che in inverno viaggiavano in località esotiche o andavano in crociera. Oggi perlopiù servono per il pubblico internazionale, che vive in climi diversi da quello europeo, e per avere delle novità commerciali tra una collezione e l'altra. Per questo oggi si chiamano pre fall o pre spring: anticipano le collezioni principali, invernali o estive. Molti brand sfruttano le sfilate Cruise per organizzare show in località mozzafiato e promuovere un'immagine sofisticata del brand.

Dior Cruise 2021

Cosa sono le sfilate co-ed?

Il calendario tradizionale delle Settimane della Moda negli anni è diventato più fluido: la tradizionale distinzione in collezione "da uomo" e "da donna" è stata superata da alcuni brand con le cosiddette sfilate co-ed, cioé un unico show in cui sfilano insieme le linee maschili e femminili. Tra le molte case di moda che usano questa formula ci sono Gucci, Bottega Veneta e Valentino.

Gucci Love Parade P/E 2022

Come si fa a partecipare alle sfilate?

Le sfilate di moda sono un evento ad alto tasso spettacolare, ma per un pubblico ristretto: i posti a sedere sono assegnati ai fortunati che ricevono un invito dalla Maison. In prima fila ci sono gli ospiti vip della casa di moda, i giornalisti di settore (come la direttrice di Vogue Anna Wintour) e le star invitate alla sfilata, che servono ad amplificare l'immagine di un brand, a richiamare l'attenzione dei media e a promuovere la collezione. Alle sfilate partecipano anche i buyer, chi cioé si occupa di "ordinare" i vestiti che poi andranno nei negozi: figure importantissime, anche se meno note. Le sfilate, un tempo molto esclusive, ora si stanno "aprendo" al pubblico grazie a Internet e ai social: molte Maison trasmettono gli show in diretta sul proprio sito o sulle piattaforme per parlare a un pubblico sempre più ampio.

la sfilata di Giorgio Armani a Dubai

Da qui si capisce l'importanza di realizzare uno show a tutto tondo, pensato per essere visto in video: dalla regia alla colonna sonora, ogni dettaglio è studiato alla perfezione e richiede il coinvolgimento di diversi professionisti. Sarti, make up artist, scenografi, dj, tecnici: dietro le quinte di una sfilata c'è un vero e proprio esercito di talenti, che lavorano insieme per regalare al pubblico uno spettacolo completo. Quanto dura uno show? Mesi e mesi di sforzi, per circa dieci o quindici minuti di spettacolo. Questo è il segreto della moda: essere meravigliosa, ma effimera.