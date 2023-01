Alessandro Michele, che fine ha fatto l’ex direttore creativo di Gucci? Alessandro Michele ha detto addio a Gucci lo scorso novembre e da allora ha fatto “perdere le sue tracce”. Nelle ultime ore, però, è tornato sui social: ecco che fine ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Era fine novembre quando cominciarono a girare le prime voci dell'addio di Alessandro Michele a Gucci ma solo dopo qualche giorno arrivò la sua conferma ufficiale con un post social in cui definiva i suoi ultimi anni a capo della Maison fiorentina "uno straordinario viaggio". Era il direttore creativo della griffe dal 2015 e in poco tempo è stato capace di mettere in atto una vera e propria rivoluzione fatta di colori, contaminazioni, linee genderfluid, maschere e dettagli fetish. Ha avuto il merito di trasformare le sfilate in spettacolari performance, mischiando nuance opposte, stili, suggestioni, ma senza dimenticare di nascondere nei suoi abiti delle precise citazioni che celebravano la libertà individuale. Che fine ha fatto oggi il designer?

Dall'addio a Gucci a oggi

Dopo l'addio a Gucci Alessandro Michele ha fatto "perdere le sue tracce", mantenendo un certo riserbo sulle precise motivazioni che lo hanno spinto ad abbandonare quel ruolo che sembrava ricoprire in modo impeccabile. Fatta eccezione per una riflessione filosofica sul tema immaginazione e per un tributo a Vivienne Westwood, la stilista inglese scomparsa qualche settimana fa, il designer è praticamente scomparso dal "radar dei media". La Maison fiorentina, intanto, ha dato il via alla sua nuova era, lasciandosi alle spalle gli eccessi e le provocazioni e lasciando spazio a uno stile classico e minimal. Nelle ultime ore, però, Alessandro Michele è ricomparso sui social, lo ha fatto per i Maneskin, trasformandosi nell'officiante d'eccezione del loro matrimonio.

Alessandro Michele al matrimonio dei Maneskin

Perché Alessandro Michele era al matrimonio dei Maneskin

I Maneskin si sono sposati ieri sera a Roma, dando vita a una vera e propria cerimonia di nozze. Sono arrivati a Palazzo Brancaccio a bordo di quattro diverse auto d'epoca e in total white hanno percorso la navata fianco a fianco tenendosi per mano. Ad attenderli sull'altare c'era l'officiante d'eccezione Alessandro Michele, l'ex stilista di Gucci con cui da sempre condividono un rapporto speciale. È stato lui a trasformarli in icone fashion, colui che più di tutti ha saputo interpretare e dare voce al loro stile rock, rivoluzionario e genderless. "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?", sono state queste le parole pronunciate dal designer sull'altare. La cerimonia si è conclusa con l'ex di Gucci che ha invocato “Apollo, il Dio della musica” per confermare e ufficializzare l'unione, il tutto seguito dal bacio tra i quattro.