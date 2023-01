Il matrimonio dei Maneskin: Victoria ed Ethan in abito da sposa, Damiano e Thomas coi completi bianchi I Maneskin si sono sposati, lo hanno fatto per lanciare il loro nuovo album Rush! e non hanno rinunciato agli abiti bianchi e al velo. La cerimonia è andata in scena a Palazzo Brancaccio e a celebrarla c’era Alessandro Michele, l’ex direttore creativo di Gucci.

I Maneskin continuano a sorprendere con la loro irriverenza e con il loro animo rock. Dopo aver lanciato Gossip (con tanto di look coordinati classici e genderless), ora sono pronti per conquistare le classifiche con un nuovo album. Si intitola Rush! ed è disponibile a partire dalla mezzanotte di oggi, 20 gennaio. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che per promuoverlo avrebbero organizzato qualcosa di spettacolare: i quattro si sono sposati, mettendo in scena un vero e proprio matrimonio con tanto di abiti bianchi, bouquet di rose rosse, maxi torta e invitati. Chi ha ufficializzato il loro amore eterno? Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci.

I Maneskin si sposano a Palazzo Brancaccio

Ieri sera Palazzo Brancaccio a Roma è stato illuminato da un evento spettacolare organizzato da Spotify Global: il matrimonio dei Maneskin. Per l'occasione la location è stata allestita in modo impeccabile per una cerimonia di nozze in piena regola. Altare, quattro panchetti di velluto, un tappeto rosso lungo tutta la navata, decorazioni floreali, ma anche qualche dettaglio rock e barocco, dai candelabri agli specchi dorati.

I Maneskin percorrono la navata

Il tema della serata era "Rock in love" e a tutti gli invitati, da Fedez a Paolo Sorrentino, fino ad arrivare a Elisa e a Manuel Agnelli, è stato richiesto di rispettare un preciso dress code. Non si è trattato semplicemente di una messa in scena ma di una cerimonia in piena regola: c'era il foglio con il rituale di nozze, le sedie per gli invitati, una torta a più piani, rigorosamente in total black, e l'officiante Alessandro Michele.

Il matrimonio dei Maneskin

Victoria ed Ethan col velo, Damiano e Thomas coi completi classici

Per un evento simile i Maneskin non hanno rinunciato allo stile e alle provocazioni. Hanno rispettato la tradizione bridal degli abiti bianchi, trasformandosi in sposi e sposine super glamour. Victoria ed Ethan hanno indossato dei maxi dress con gonna e schiena scoperta e non hanno rinunciato al velo di pizzo sul capo. Il batterista, in particolare, ha osato con un bustier cut-out e con un coprispalle di pelliccia.

I Maneskin in total white

Damiano e Thomas hanno preferito dei completi classici (sempre in bianco), anche se il chitarrista si è distinto per originalità con una camicia con una la ruche sull'abbottonatura e un cappello a falda larga. Tutti hanno portato tra le mani dei maxi bouquet di rose rosse e al termine del rito hanno tagliato insieme l'enorme torta total black. Naturalmente non è mancata la perfomance live, in occasione della quale i quattro hanno continuato a sfoggiare i loro abiti da sposi.