Victoria De Angelis in topless: è pronta per l’inverno con cappello di pelo e neve sui capezzoli Victoria De Angelis è tornata a provocare i fan con una nuova foto in topless ma questa volta in versione “invernale”. La bassista dei Maneskin è nuda ma si prepara al freddo col cappello di pelliccia e i fiocchi di neve sui capezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno letteralmente girando il mondo con la loro musica: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno dato il via a un tour internazionale che non si è mai interrotto, arrivando a conquistare non solo gli Stati Uniti ma anche l'America Latina e il Giappone. Per i 4 ragazzi romani, dunque, passare intere settimane lontani da casa è ormai diventata la normalità ma, complice il fatto che non si separano mai, sembrano non risentirne affatto. La più audace della band è in assoluto Victoria De Angelis, che sia sui social che sul palco non ci pensa su due volte a mettere in mostra il lato più irriverente del suo carattere.

La nuova foto in topless di Victoria dei Maneskin

Victoria De Angelis è tornata a provocare i fan su Instagram. Dopo aver sfoggiato un top trasparente con sopra ricamato un messaggio ironico e audace, ora ha postato l'ennesima foto in topless. La particolarità? Sebbene sia nuda, ha aggiunto dei dettagli "invernali", a prova del fatto che è pronta per affrontare il freddo polare ormai alle porte. La bassista dei Maneskin si è immortalata a mezzo busto senza veli con indosso solo un cappello di pelliccia, una sorta di colbacco con la visiera e i copriorecchie ricoperti di pelo sui toni del beige. Per evitare la censura, invece, ha usato le le solite emoticon: niente cuoricini o stelline, in questa occasione ha optato per dei fiocchi di neve.

Victoria e l'ironia dei Maneskin

I Maneskin conoscono bene la passione di Victoria per le foto di nudo ed è per questo che non hanno esitato a commentare il nuovo scatto in topless. Il primo a farlo è stato Damiano, che ha ironizzato dicendo "Ti piace vincere facile?", mentre Thomas ha scritto semplicemente "Brrr…Brrrr", facendo riferimento al fatto che il nude look difficilmente avrebbe potuto difenderla dal freddo. I fan, invece, hanno apprezzato non poco la sua idea, definendola la "Biancaneve del palco". Insomma, la bassista è la regina delle provocazioni e di certo continuerà osare con i suoi "copricapezzoli" originali.