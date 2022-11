Victoria De Angelis, la t-shirt trasparente col messaggio ironico: copre i capezzoli con le stelline Victoria De Angelis è a Los Angeles con i Maneskin e ha approfittato di una serata scatenata per sfoggiare uno dei suoi look audaci e provocatori. Ha sfidato la censura con un top trasparente e, oltre a coprire i capezzoli con delle stelline, ha anche lanciato un messaggio ironico.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno girando il mondo con la loro musica: da quando hanno vinto Sanremo 2021 a oggi praticamente non si sono mai fermati, sono stati sempre impegnati con performance spettacolari e tour internazionali che hanno registrato il sold-out quasi in ogni tappa. Da qualche giorno sono a Los Angeles e, come succede praticamente durante ogni loro viaggio, si sono dati alla vita mondana e ai party scatenati una volta scesi dal palco. Ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stata soprattutto la bassista Victoria De Angelis: con il suo nuovo look non solo ha sfidato la censura, ha anche lanciato un messaggio super ironico.

La t-shirt trasparente di Victoria De Angelis

Sul palco siamo abituati a vederla in versione rock e bondage tra corsetti di pelle, body di velluto cut-out e tailleur mannish portati senza reggiseno, ma la cosa particolare è che Victoria ama essere provocatoria anche nella vita quotidiana. Lo ha dimostrato più volte sui social, dove in più di un'occasione ha posato in topless o completamente nuda. Nelle ultime ore ha rivelato il suo animo più ironico con un look iper sensuale ma allo stesso tempo originale. Ha infatti indossato una t-shirt nera completamente trasparente firmato Omighty, un modello crop la cui particolarità sta nella scritta ricamata sul petto. Cosa c'è scritto? "It's so obvious everybody in Los Angeles wants to sleep with me", ovvero "È così ovvio che tutti a Los Angeles vogliano venire a letto con me".

Victoria dei Maneskin sfida la censura

Per completare l'outfit da sera Victoria ha riciclato la sua giacca in pieno stile anni 2000, quella con colletto e maniche di pelliccia, anche se l'ha lasciata sbottonata per mostrare la t-shirt. Essendo trasparente, però, rivelava i capezzoli, dunque la bassista si è servita di un piccolo "espediente" per evitare la censura di Instagram. Come già fatto in passato, anche questa volta ha disegnato delle mini stelline sul seno, trasformandole in veri e propri copricapezzoli. Certo, ha lasciato lo stesso poco spazio all'immaginazione ma in compenso ha evitato di essere bannata dai social. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look ironico per le uscite autunnali?