Victoria sfida la censura di Instagram e non copre i capezzoli: brilla col body a rete di cristalli Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si è cimentata come dj per una sera con un audace look total black.

A cura di Giusy Dente

Victoria De Angelis ha messo da parte il basso per una sera, cimentandosi alla consolle. La 22enne è sempre in prima fila quando si tratta di far festa con gli amici: la musica in queste occasioni non può di certo mancare. La bassista dei Maneskin sembra si sia particolarmente divertita nelle vesti di dj, al punto da domandarsi se non fosse il caso di trovare un nickname ufficiale per questo nuovo ruolo!

Victoria De Angelis icona del "free the nipple"

Che si tratti di concerti, eventi, red carpet o vita quotidiana, Victoria De Angelis è solita preferire dei look audaci che traducono la sua costante ricerca di libertà e autodeterminazione, fuori dai canoni tradizionali. La 22enne in passato non viveva in questo modo il rapporto col suo corpo e con l'abbigliamento, è stata anche lei vittima di gabbie e stereotipi, che ne condizionavano le scelte. Anche grazie all'esperienza con la band, oggi è una ragazza che non vuole vivere assecondando gli altri, ma rispettando unicamente se stessa e il proprio sentire.

Sui social, dove condivide molto dei suoi outfit e della sua vita, è diventata un'icona del movimento "free the nipple". Le donne non vogliono che il loro corpo venga costantemente sessualizzato e censurato: Instagram ad oggi ha politiche molto restrittive, ma non uguali per uomini e donne. Il social network consente capezzoli maschili in vista mentre vieta l'esposizione di quelli femminili. Questa parte del corpo crea ancora "scandalo". Una foto di Arisa è stata rimossa proprio per questo.

La bassista, però, non vuole sottostare a questa mentalità e come lei tantissime altre donne, desiderose di scegliere con serenità se indossare o meno il reggiseno. Lo ha ribadito spesso anche Aurora Ramazzotti, stanca che seno e capezzoli creino ancora tutto questo scalpore e imbarazzo. I copricapezzoli sono un must dell'abbigliamento di Victoria DeAngelis, che a volte le è costato parecchio: la performance dei Maneskin agli Mtv Vma è stata censurata proprio "per colpa" dell'outfit della bassista, che ha suonato a seno scoperto. Per evitare la censura su Instagram anche lei opta spesso per strategiche emoticon posizionate sui capezzoli.

Nelle ultime foto, invece, ha scelto di non farlo: niente copricapezzoli, niente emoticon. Negli scatti è vestita di nero: ai jans scuri ha abbinato un audace body a maniche lunghe, con spalle nude (e tatuaggio sulla schiena in vista) ed effetto rete su fianchi e décolleté. È ulteriormente impreziosito da micro cristalli scintillanti. Cadrà nuovamente vittima della censura del social network?