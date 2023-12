I Maneskin salutano il Giappone con un look tradizionale: ecco la foto con il kimono I Maneskin stanno girando il mondo con il loro tour. L’ultima tappa è stata il Giappone, dove la band romana ha indossato il tradizionale kimono per le strade di Tokyo.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Maneskin in Giappone

Il tour mondiale dei Maneskin continua. Dopo due date a Tokyo e Kobe, la band romana saluta il Giappone con una foto di gruppo con indosso un tradizionale kimono. Ethan, Damiano, Thomas e Victoria hanno postato sui loro profili Instagram una serie di foto che li ritraggono per le vie di Kobe oppure intenti a mangiare sushi tra una pausa e l'altra del tour.

I Maneskin in Giappone

I Maneskin indossano il kimono in Giappone

Fotografati per le strade di Kobe, i Maneskin indossano l'abito tradizionale giapponese. Se Ethan Torchio e Thomas Raggi scelgono i toni del marrone, tra il color rosa cipria e le nuances del caffè, e del grigio, Victoria De Angelis sceglie uno yukata tradizionale bianco con fiori bianchi, verdi e rossi. L'abito prevalentemente estivo è stretto in vita da una obi, la cintura a fascia tipica giapponese indossata sia dagli uomini che dalle donne. Damiano David, invece, sceglie un kimono giallo coperto da un coprispalle grigio. I Maneskin abbinano il kimono alle tradizionali calzature giapponesi, simili a delle infradito. Si tratta dei sandali zōri che si indossano con i tradizionali calzini tabi che dividono, grazie alla loro forma, l'alluce dal resto delle dita dei piedi.

I Maneskin con il kimono

Il kimono, storia dell'abito tradizionale del Giappone

Il kimono è l'abito tradizionale giapponese. Il termine significa "cosa da indossare", "abito". La storia di questo costume trae la sua origine dall'abbigliamento tradizionale cinese del popolo Han. A partire dall'ottavo secolo il costume cinese diventa popolare anche in Giappone, ma sarà dal periodo Edo che le maniche dell'abito si iniziano ad allungare e il kimono acquista la sembianza che ha ancora oggi. Il kimono viene percepito come un vestito costoso ma in realtà si tratta di un abito che presenta sia versioni più care, soprattutto se ricamate a mano, sia modelli a prezzi più bassi. Per sfatare alcuni falsi miti, inoltre, è bene sottolineare come questo vestito tradizionale non sia legato alle arti marziali giapponesi: si tratta solo di una credenza diffusa grazie ai film o ai cartoni animati. Il termine per indicare l'abito che si usa per praticare le arti marziali è keikogi.

Leggi anche Elisabetta Canalis rilancia i collant coprenti: il look per le feste col mini abito kimono