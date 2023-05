I Maneskin cambiano stile: addio latex e bondage, ora vestono da cowboy (ma col pizzo) Roberto Cavalli di Fausto Puglisi ha firmato i look dei Maneskin durante la tappa a Copenaghen del 2 maggio 2023 del loro Loud Kids Tour.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in custom Roberto Cavalli di Fausto Puglisi

Prosegue senza sosta il Loud Kids Tour dei Maneskin, sempre più proiettati verso una carriera di livello internazionale. Ormai la loro fama è andata ben oltre i confini italiani, la band è amatissima in tutto il mondo e i quattro stanno portando la loro musica davvero ovunque. C'è grande attesa per le prossime date italiane: il gruppo suonerà allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano per chiudere il tour in grande stile. Intanto si stanno godendo il pubblico europeo, con concerti che li hanno portati già in Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo. Il 2 maggio è stata la volta di Copenaghen, in Danimarca.

Il nuovo look dei Maneskin

I fan dei Maneskin sono abituati a vederli con look audaci in stile bondage. La band ha fatto del genderless un cavallo di battaglia, perché incarna la loro visione di un mondo libero, senza etichette e costrizioni, dove ci si possa esprimere senza dover assecondare canoni e stereotipi a tutti i costi, rinunciando alla propria autenticità. Ad Amsterdam la band ha stravolto la propria immagine, affidandola a Roberto Cavalli di Fausto Puglisi.

Roberto Cavalli di Fausto Puglisi ha firmato i look dei Maneskin durante la tappa a Copenaghen del 2 maggio 2023 del loro Loud Kids Tour. La band ha indossato look personalizzati Autunno/Inverno 2023-24. Blusa nera in velluto devoré per Damiano, abbinata a pantaloni a campana patchwork sui toni del marrone, realizzato con un mix di materiali differenti mixati con fili di pelle e catene di metallo argentato.

Audace come sempre il look di Victoria, all'insegna delle trasparenze: una tuta nera elasticizzata di pizzo con profondo scollo a V e spalline incrociate. I polsini delle maniche e il fondo dei pantaloni sono impreziositi con piume degradè nei toni del nero, marrone bruciato e bianco.

Thomas ha indossato un biker oversize di pelle sovrapposta a una blusa in velluto devoré, completando l'outfit con un paio di pantaloni in denim a zampa d'elefante con motivo animalier. Infine sciarpa di seta nera con frange per il chitarrista. Ethan ha indossato un crop top con maniche lunghe e ampio cut-out sulla schiena, abbinato a un paio di pantaloni a campana con catena.