I Maneskin cambiano stile: conquistano Milano tra borchie e completi di anguilla Prima di concedersi una meritata pausa per le vacanze estive, i Maneskin hanno fatto scatenare Milano. Durante il concerto hanno sfoggiato nuovi look in pelle dal sapore rock.

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin foto via Instagram

I Maneskin si preparano ad andare in vacanza dopo un anno di grandi successi: hanno realizzato il sogno di esibirsi al Glastonbury Festival, uno dei più importanti palchi inglesi, e hanno riempito gli stadi di Roma e Milano. Dopo uno straordinario concerto all'Olimpico, la band romana è arrivata a Milano per l'ultima tappa prima del tour mondiale. Una conclusione con i fuochi d'artificio che porta con sé anche una piccola rivoluzione di stile, firmata Ferragamo.

I look dei Maneskin a San Siro

Per il concerto di Milano la band romana ha scelto look coordinati in total black con un'unica pennellata di colore: il top rosso di Ethan Torchio, abbinato a pantaloni in pelle neri. Il frontman Damiano David ha scelto un top con borchie in metallo, abbinato a pantaloni in pelle nera effetto vintage e stivali neri. Le borchie e la pelle sono il filo conduttore dei look: anche Victoria De Angelis ha sfoggiato un paio di pantaloni borchiati con ‘occhielli' sulle gambe. La bassista dei Maneskin non ha rinunciato a un tocco di sensualità con un body dallo scollo a tuffo. Il look più particolare? Quello di Thomas Raggi, che indossava camicia e pantaloni neri in pelle di anguilla, con stivaletti rossi a contrasto.

Victoria De Angelis in Ferragamo

Chi ha firmato i look dei Maneskin

Dopo una lunghissima collaborazione con Gucci, i Maneskin hanno dato una svolta al guardaroba: a Milano infatti hanno indossato esclusivi look Ferragamo. La casa di moda italiana ha trovato nuova linfa nel giovane direttore creativo Maximilian Davis, che ha impresso al marchio un tocco fresco, sensuale e contemporaneo. E, a giudicare dal risultato, molto rock!