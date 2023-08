Victoria dei Maneskin con la sorella Veronica: tra biker di pelle e stivali sono due gocce d’acqua Continuano le vacanze estive dei Maneskin ma è stata soprattutto Victoria De Angelis ad aver attirato le attenzioni dei fan, il motivo? Sui social ha posato in compagnia della sorella Veronica: ecco lo scatto.

A cura di Valeria Paglionico

Per i Maneskin è arrivato finalmente il momento di riposarsi: dopo due anni in cui hanno girato il mondo in lungo e in largo con il loro rock, si sono concessi una pausa di totale relax. Complici le vacanze estive, si sono separati per la prima volta dopo molto tempo, dando così priorità ad amici, fidanzati e familiari. Ad aver attirato le attenzioni dei media nelle ultime settimane è stata soprattutto Victoria De Angelis che, dopo essere stata ai Caraibi con la compagna Luna (con tanto di foto social in topless), ora sta trascorrendo qualche giorno con la sorella Veronica: ecco lo scatto che le mostra fianco a fianco, rivelando una somiglianza impressionante.

Chi è Veronica De Angelis

Si chiama Veronica De Angelis ma si fa chiamare Nica ed è la sorella minore di Victoria dei Maneskin. Di lei non si sa molto, è molto riservata anche se su Instagram sotto il nome utente @nicaddd conta quasi 100mila followers (basti pensare al fatto che l'ultimo post risale allo scorso aprile). La cosa che in pochi hanno notato da quando i Maneskin hanno raggiunto il successo a oggi è che spesso è apparsa al fianco della sorella bassista, passando però inosservata tra le molte amiche con il suo stesso stile dark e rock. Sebbene abbia i capelli corti e scuri e gli occhi neri, Veronica ha gli stessi lineamenti e la stessa espressione irriverente di Victoria.

Victoria e Veronica De Angelis

Le foto di Victoria e Veronica

L'incredibile somiglianza che accomuna le sorelle De Angelis è diventata evidente in un recente scatto postato da Victoria: le due sono su una scalinata e si sono vestite in coordinato in total black. La bassista ha scelto un minidress di pelle con dei cut-out sui fianchi e la gonna asimmetrica, il tutto abbinato a un maxi trench pitonato, mentre la sorella ha preferito giacca biker sempre di pelle e pantaloni lunghi. Stessi stivali a punta, stessi lineamenti impeccabile e stessa espressioni da dive dark: Victoria e Veronica sembrano essere gemelle nonostante i colori dei capelli a contrasto. Dopo questa improvvisa apparizione social la piccola di casa De Angelis riuscirà a raggiungere il successo della sorella?