Marco Mengoni con la minigonna sul palco: è la star del concerto milanese di Elodie Ieri sera Marco Mengoni ha raggiunto Elodie sul palco del Forum in occasione del terzo concerto del suo tour. Per l’esibizione sulle note di Pazza Musica non ha rinunciato al glamour e all’originalità: ecco il look genderless con minigonna, canotta e anfibi.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il tour in Italia di Elodie: dopo il debutto napoletano dello scorso weekend, in occasione del quale la cantante ha infiammato il Palapartenope tra body trasparenti e completi di cristallo, ieri sera è stato il turno di Milano. Si tratta del suo secondo live al Forum di Assago e, così come qualche mese fa, anche questa volta è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla. Non sono mancati gli ospiti speciali: se a Napoli a salire sul palco al suo fianco erano stati Geolier e Gigi D'Alessio, ieri è stata raggiunta dall'amico e collega Marco Mengoni, che si è esibito con lei sulle note di Pazza Musica e No stress. Il cantante ha dato ancora una volta prova del suo travolgente talento, attirando le attenzioni del pubblico con un look glamour e originale.

Chi ha firmato il look genderless di Marco Mengoni

Marco Mengoni è salito a sorpresa sul palco del Forum di Assago durante il concerto di Elodie, lasciando tutti senza parole con i suoi acuti e con la sua bellezza. Da sempre icona fashion capace di fondere tendenze ed eleganza senza risultare mai eccessivo, anche in questa occasione è riuscito a sorprendere il pubblico con un look che non poteva passare inosservato. Seguito dallo stylist Lorenzo Posocco, ha puntato tutto su un outfit dall'animo genderless della collezione F/W 2023-24 della Maison Givenchy, il cui capo chiave era una minigonna in denim nero a vita alta e con un mini spacco frontale. Il cantante ha poi giocato con Elodie durante l'esibizione alzandola leggermente sulla coscia, così da rivelare ancora di più le gambe nude.

Marco Mengoni in Givenchy

Marco Mengoni con canotta e anfibi

A completare il look genderless non poteva mancare la canotta, ormai uno dei capi must del suo stile, questa volta declinata in una versione in maglia color biscotto che ha lasciato in vista i bicipiti e i tatuaggi sulle braccia. Anfibi stringati portati con dei calzettoni neri coordinati, maxi orologio al polso e capelli perfettamente pettinati: Marco Mengoni ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile, infiammando ancora di più il Forum di Assago. Insieme a Elodie non ha forse dato vita a uno show iper contemporaneo e dal sapore internazionale? A questo punto non resta che scoprire se tornerà a salire sul palco anche durante le prossime date milanesi.

