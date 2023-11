Elodie infiamma ancora Napoli: tanga a forma di cuore sopra i pantaloni per il secondo concerto Ieri sera Elodie è tornata a infiammare Napoli durante la seconda tappa del suo tour. Completi di pelle, tutine nude coperte di cristalli e un tanga a forma di cuore sui pantaloni: ecco tutti i look sfoggiati al Palapartenope.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha dato ufficialmente il via al tour che la vedrà impegnatissima nelle principali città d'Italia nelle prossime settimane. È partita da Napoli con due date sold-out al Palapartenope e, tra performance dal sapore internazionale, ovazioni, lacrime e omaggi alla città partenopea, ha dato prova di essere una vera e propria diva. Se durante la prima tappa aveva spaziato tra body nude, cristalli scintillanti e corpetti scultura, per la seconda data napoletana ha rinnovato totalmente il suo armadio, lasciando intendere che probabilmente sfoggerà look diversi a ogni concerto. Pelle, trasparenze, tutine seconda pelle: ecco tutti gli outfit partenopei della cantante ormai ribattezzata "Elodea".

Dalla tutina nude al completo di pelle

Ieri sera, 18 novembre 2023, è andato in scena il secondo concerto napoletano di Elodie che ha letteralmente infiammato il Palapartenope. Arrivata sul palco passando tra la folla, la cantante ha dato il benvenuto al pubblico con una tutina a effetto nude coperta all-over da decorazioni in total silver.

Elodie in Etro

Si tratta di un modello firmato dalla Maison Etro by Marco De Vincenzo, arricchito da una cascata di cristalli Swarowski che hanno dato vita a delle originali fantasie floreali.

Elodie in Sportmax

Per la performance sulle note di Red Light la cantante ha invece preferito un candido body con dettagli lurex di Sportmax, abbinandolo a stivali in tinta e a un paio di occhiali da sole a mascherina in pieno mood anni 2000. Lo show è continuato sulle note di Due con il terzo cambio look: un completo di pelle di GCDS con pantaloni a zampa e crop top a effetto gilet.

Elodie in GCDS

Elodie usa la maglia del Napoli come minidress

È stato però nelle esibizioni finali che Elodie ha reso l'atmosfera ancora più calda. Sul finire del concerto si è cambiata ancora, questa volta affidandosi alla Maison Roberto Cavalli. Il direttore creativo Fausto Puglisi ha realizzato per lei un audace outfit total black con reggiseno a triangolo dai dettagli crochet e pantaloni a zampa d'elefante in pizzo trasparente con delle ruches sugli orli.

Elodie in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

La particolarità del look? È stato aggiunto un tocco "romantico" con un tanga a forma di cuore portato sopra i pantaloni. Per salutare il pubblico partenopeo, invece, Elodie è tornata a indossare la maglia del Napoli col numero 10 di Diego Armando Maradona come un minidress. Per la seconda tappa ha scelto la versione "tradizionale" azzurra, abbinandola sempre agli stivali bianchi di Valentino. Insomma, Elodie sembra essere davvero la "Beyoncé italiana": in quanti non vedono l'ora di ammirarla a uno dei prossimi live?