L’insolito look di Marco Mengoni, sta bene al mare con i calzettoni e la cravatta

A cura di Valeria Paglionico

Marco Mengoni è tornato e sembra essere destinato a dominare le classifiche estive con la hit Sto bene al mare, il singolo nato dalla collaborazione con Syf e Rkomi. Oggi, venerdì 13 giugno, è stato rilasciato anche il videoclip che accompagna la canzone: diretto da Giulio Rosati per Eclettica, traduce in immagini il contrasto emotivo che raccontato nel brano, ovvero la natura ambivalente della stagione estiva, che riesce a essere allo stesso tempo luminosa e complessa. Sullo sfondo di una spiaggia artificiale allestita dentro un set, i tre cantanti rievocano l'esteti della classica estate familiare italiana. Tra sdraio, sabbia sottile e ombrelloni a righe, Marco sfoggia un outfit tutt'altro che balneare.

L'insolito look da spiaggia di Marco Mengoni

Ricordate le estati degli anni '90, quelle che trascorrevamo nel luogo del cuore tra ombrelloni a righe, sedie a sdraio e passeggiate sul lungomare con gli amici "storici" provenienti da ogni parte d'Italia? Le atmosfere sognanti e vacanziere di quel periodo storico sono state rievocate nel video di Sto bene al mare, anche se dietro quell'atmosfera spensierata emerge un messaggio politico forte e urgente.

Il video di Sto bene al mare

Il grande protagonista del video è Marco Mengoni che, seguito dallo stylist Nick Cerioni, ricopre i panni di un imprenditore alle prese con gli impegni lavorativi anche in spiaggia, tanto da rimanere sul bagnasciuga a litigare al cellulare con il cane a guinzaglio e indosso un completo gessato con panciotto coordinato, la camicia abbottonata fino al collo e la cravatta.

Marco Mengoni in versione business man

La foto di Marco Mengoni in boxer

Qualche secondo dopo, però, Marco Mengoni si spoglia, rimanendo letteralmente in boxer (ma sempre con la giacca). Indossa solo un pantaloncino a righine decorati all-over con dei granchietti rossi e non rinuncia ai mocassini, portati con dei calzettoni rossi in vista.

I calzettoni personalizzati

La particolarità di questi ultimi? Oltre a essere decorati con la scritta Sto bene al mare sui polpacci, vengono tenuti su da delle giarrettiere da uomo con fibbie metalliche. Il cantante, inoltre, sfoggia un inedito doppio taglio e sul viso ha un evidente segno dell'abbronzatura creato dagli occhiali da sole. Naturalmente si tratta solo di un divertente sketch messo in scena per il video ma tanto è bastato a Marco per trasformarsi in un imprenditore con la voglia di mare.