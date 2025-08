Perché Annalisa e Marco Mengoni erano a Piazza San Marco: il significato del look veneziano con stivali e pizzo

Dopo il video diventato virale sui social, in cui si vedono Annalisa e Marco Mengoni insieme a Venezia in Piazza San Marco, arriva la conferma del duetto tanto atteso dai fan. L’analisi dei look scelti dai due artisti per il lancio del featuring ci rivela il legame con il brano e la location del video.

Lo scorso week end su Instagram e TikTok hanno iniziato a circolare una serie di video in cui si vedevano Annalisa Scarrone e Marco Mengoni con indosso abiti molto particolari, mentre camminavano di notte in Piazza San Marco a Venezia. Immediatamente i fan hanno iniziato a fare supposizioni sul perché i due cantanti fossero insieme in uno scenario simile e soprattutto con indosso abiti che sembravano costumi di scena. La prima ipotesi è stata quella di un featuring tra i due e dunque del lancio di un singolo insieme, di cui nella notte stavano girando il video. Ora, nel giorno del compleanno di Annalisa (la cantante compie oggi 40 anni), arriva la conferma. Sono state infatti diffuse le foto ufficiali per il lancio del nuovo singolo di Annalisa intitolato Piazza San Marco, il pezzo sarà un duetto con Marco Mengoni, reduce del successo del suo ultimo tour negli stadi.

La foto di lancio del singolo Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni

Il singolo non uscirà adesso ma il 5 settembre, tra circa un mese dunque, e forse l'annuncio è arrivato dopo che i video in cui i due cantavano insieme in piazza San Marco sono diventati virali e hanno fatto il giro del web. Dall'ufficio stampa di Annalisa fanno sapere che il brano farà parte del nuovo album Ma io sono fuoco che la cantante aveva annunciato pubblicando la cover in cui indossa un look rosso (fuoco, of course). A poco prima risale invece l'outfit "da maschio" con smoking bianco che cita James Bond.

Addio al rosso tornano gli stivali tanto amati da Annalisa

Ora, per Piazza San Marco il rosso scompare e Annalisa, nella foto scattata al fianco di Marco Mengoni, appare con un look black and white firmato Dolce&Gabbana e creato dalla sua storica stylist Susanna Ausoni, che ha curato la trasformazione di stile della cantante, contribuendo a creare la sua immagine da popstar, scegliendo look ricercati ed elegantemente sensuali. Di questo stile erano diventati iconici (e dettaglio ricorrente) gli stivali calzamaglia, ovvero un paio di boots molto particolari, ancora firmati Dolce&Gabbana, che riprendevano le forme e i colori della lingerie retrò, dunque molto simili a reggicalze e guepiere.

Il look di Annalisa nella cover di lancio dell’album Ma io sono fuoco

Dopo i look di Sanremo 2024, dove Annalisa era apparsa con i suddetti stivali (diventati un tormentone quasi quanto le sue canzoni), ora il dettaglio di stile ritorna anche nel look scelto per il lancio del nuovo singolo Piazza San Marco. Look firmato Dolce&Gabbana, in cui indossa una camicia bianca a maniche lunghe, costruita in modo tale da aderire sul busto per imitare la forma di un corsetto con stecche. Il capo è arricchito da un collo con scialle da legare a fiocco e con bottoni gioiello. Lo styling prevede poi una micro culotte nera, sotto la quale appaiono i celebri maxi stivali cuissardes in nero che aderiscono alla coscia come fossero un collant. Ormai gli stivali sembrano una sorta di tratto distintivo dello stile della cantante.

Annalisa in Dolce&Gabbana con gli stivali "calza" sul palco di Sanremo 2024

Il look di Marco Mengoni per il lancio del singolo con Annalisa

Nella foto in bianco e nero al fianco di Annalisa appare Marco Mengoni, il cui styling è curato da Nicolò Cerioni, che per il cantante ha scelto un look con capi neri oversize firmati Ann Demeulemeester, sotto il quale spunta un collare in pizzo che ricorda una gorgiera, dettaglio utile per dare all'outfit quel twist barocco in linea col "venetian style" richiesto dalla location che il brano richiama. Mengoni completa il look con scarpe Louboutin e gioielli Tiffany&Co. Ecco dunque svelato il motivo del perché i due erano insieme in Piazza San Marco e, soprattutto, analizzando i dettagli dei look dei due cantanti si capisce come gli abiti siano strettamente legati al mood del brano. La seta, i pizzi, i richiami ai costumi tipici veneziani a uno stile d'altri tempi, riproposto con i colletti delle camicie, con i drappeggi e le linee che mimano quelli dei corsetti, sono tutti dettagli utilizzati per creare un mood teatrale rivisto e corretto in chiave moderna e pop per l'immagine dei due artisti.