Aurora Ramazzotti racconta quando ha scoperto di essere incinta: “Un misto di emozioni” Aurora Ramazzotti parla per la prima volta del momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. L’influencer dichiara di aver vissuto un mix di emozioni e svela chi è stata la prima persona a sapere della gravidanza.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio della gravidanza, arrivato con un video a dir poco esilarante, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare del momento in cui ha scoperto di aspettare un bambino, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. L'influencer ha rivelato che emozioni ha provato in quel momento e chi è stata la prima persona a ricevere la bella notizia, oltre ovviamente a sua madre Michelle Hunziker.

Le emozioni di Aurora Ramazzotti alla scoperta della gravidanza

In viaggio per lavoro, Aurora Ramazzotti non si ferma mai e utilizza le ore da trascorrere in treno per chiacchierare con chi la segue ormai da tempo ed è curioso di sapere qualcosa in più su questa nuova fase della sua vita. La prima domanda a cui l'influencer risponde, infatti, riguarda proprio le modalità con cui sta affrontando questo percorso: "Ora sto molto bene, grazie. Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove. Sicuramente ho fame. Molta". C'è chi le ha chiesto, poi, come si fosse sentita nello scoprire che il test di gravidanza era risultato positivo, e lei ha risposto pubblicando delle emoji con cui raffigurare una serie di emozioni: paura, felicità, amore, commozione, incredulità.

La prima persona a cui ha rivelato la notizia

Eppure sulla gravidanza la speaker, inizialmente, voleva mantenere un certo riserbo, sebbene la notizia fosse già stata divulgata ampiamente sui giornali, a seguito di uno scoop lanciato da Alfonso Signorini. C'è chi, però, ha avuto da ridire in merito all'atteggiamento adottato nei confronti dei suoi fan e su questo Aurora, fa una precisazione: "L'avete saputo prima dell'80% dei nostri amici. Consiglio: accettate l'attesa della gente nel comunicare una cosa simile, ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile arrabbiarsi con un amico per averlo saputo tardi, ma vi assicuro che non c'entrate niente con la decisione presa. Non vi riguarda". C'è una persona, però, che l'ha saputo prima di tutti, ovvero Sara Daniele, la migliore amica di Aurora che ha ricevuto la notizia mentre era in aereo e si è commossa: "Eravamo lontane, ma è stata la prima a saperlo e poi ha mentito a tutto il mondo per tre mesi non senza fatica. Tenera, era in aereo non se lo aspettava".