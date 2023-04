Michelle Hunziker, la nuova vita da nonna comincia in palestra: tonifica i glutei con pesi da 100 kg Michelle Hunziker è appena diventata nonna ma non per questo ha perso la grinta. Questa mattina è tornata ad allenarsi, arrivando ad alzare 100 kg per tonificare i glutei.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero magico: è diventata nonna per la prima volta e ha il cuore che esplode di gioia. Si è servita dei social per annunciare la nascita del piccolo Cesare, spiegando che si trattava di uno dei giorni più belli della sua vita. Certo, essendo rimasta sempre vicina ad Aurora Ramazzotti non ha dormito per più di due giorni, ma la stanchezza è stata nulla di fronte la felicità di tenere il nipotino tra le braccia. Ora per la neo-nonna è arrivato il momento di tornare alla “normale” quotidianità e, tra voglia di scaricare l’adrenalina e necessità di tenersi in forma, lo ha fatto a partire da un allenamento in palestra.

Michelle Hunziker in versione sporty

L’avevamo lasciata in versione glamour alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi, il migliore amico di Aurora Ramazzotti, oggi ritroviamo Michelle Hunziker alle prese con la normale quotidianità dopo la nascita di Cesare. Sebbene abbia già in programma alcuni impegni da nonna, questa mattina l’ha dedicata a se stessa: è tornata in palestra, così da tonificare e rassodare i muscoli e apparire impeccabile a Striscia la Notizia (programma che torna a presentare a partire da stasera). Ha lasciato temporaneamente nell’armadio gli abiti da sera e i tubini, preferendo un completino sportivo total black con leggings aderenti e crop top che ha lasciato gli addominali scolpiti in vista.

Michelle Hunziker allena i glutei

L'allenamento per i glutei di Michelle Hunziker

Cosa prevede l’allenamento di Michelle Hunziker? Oggi ha dedicato il workout ai glutei, alternando esercizi glutes bridge e sumo deadlift, ovvero il “ponte” da stesa e gli squat con le punte dei piedi larghi. Nel primo caso ha "caricato" il movimento con un peso da 100 kg, nel secondo ha preferito "solo" 50 chili. Nella didascalia ha poi scritto: "Nuova situazione, tanta emozione e…ancora più carica", aggiungendo con ironia "Ciapet urlano dalla gioia qui". Insomma, dietro il corpo impeccabile della conduttrice ci sono tanto allenamento e tanta fatica: in quanti sognano di raggiungere i suoi stessi risultati?

