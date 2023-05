Michelle Hunziker in versione nonna: dà il biberon a Cesare con i pantaloni gessati Michelle Hunziker si gode la nuova vita da nonna e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Nelle ultime ore, ad esempio, ha condiviso un dolcissimo scatto in cui dà il biberon a Cesare in versione super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è diventata nonna da poco più di un mese e si sta godendo al massimo questa nuova esperienza. Nonostante sia impegnatissima con le registrazioni di Striscia la Notizia, trova sempre il tempo per coccolare il piccolo Cesare, certa del fatto che sua figlia Aurora Ramazzotti sia felicissima di potersi concedere qualche pomeriggio di totale relax lontana da "gioie e dolori" della maternità. Ieri, ad esempio, è accaduta proprio una cosa simile: la neomamma ha fatto visita alla conduttrice (che in casa sua ha adibito un angolo dedicato al bimbo) e naturalmente ha documentato tutto sui social, condividendo alcuni dolcissimi momenti nonna-nipote.

Michelle Hunziker, la dolce foto con Cesare

L'avevamo lasciata sul palco di Striscia la Notizia in rosso fuoco, oggi ritroviamo Michelle Hunziker in versione casalinga mentre si gode la nuova vita da nonna. Ieri ha invitato Aurora a casa sua e non ci ha pensato su due volte a coccolare Cesare, prendendosi cura di lui in modo dolce e amorevole. Si è poi lasciata immortalare seduta sul divano con il bimbo tra le braccia mentre gli dava il biberon, dando vita a un siparietto adorabile che ha letteralmente sciolto i suoi fan. Poco prima di recarsi negli studi Mediaset si è poi concessa l'ultimo scatto col neonato, per la precisione un primo piano sulla sua manina, al quale ha aggiunto la didascalia: "E ora vado a lavorare carica d'amore".

Michelle Hunziker e il piccolo Cesare

Michelle Hunziker ricicla i pantaloni

Sebbene si trovasse tra le mura di casa, Michelle Hunziker non ha rinunciato allo stile ed è apparsa super trendy sui social. Per la foto con Cesare tra le braccia ha abbinato un paio di pantaloni palazzo, un modello gessato in arancione che aveva già indossato a Striscia, a una polo bianca a maniche corte portata abbottonata fino al collo. Niente trucco, ha lasciato trionfare la sua bellezza al naturale, tenendo i capelli sciolti e tirati all'indietro, così da mettere in risalto il viso. A spiccare è stata la manicure rosso fuoco, dettaglio glamour che ha reso il suo look da nonna ancora più sofisticato. Insomma, Michelle non sente affatto il peso dell'età e delle esperienze: non è forse la nonna più bella e in forma d'Italia?

