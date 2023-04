Michelle Hunziker, prima “serata fuori” da nonna con l’abito fiore e un nuovo colore di capelli Michelle Hunziker si è regalata una giornata di coccole per prepararsi alla “night out” per il compleanno di Tommaso Zorzi.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker da pochi giorni è diventata nonna: la figlia Aurora Ramazzotti ha partorito il primo figlio, Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza. La conduttrice tv è al settimo cielo e ha mostrato sui social la cameretta del nipotino allestita nel suo appartamento, con culla a baldacchino e fasciatoio. Domenica è partita alla volta della Svizzera, dove si trova la figlia con il bebé, ma sabato sera si è goduta una giornata di coccole, con parrucchiere e manicure, prima del party di Tommaso Zorzi.

Michelle Hunziker cambia colore ai capelli

La conduttrice tv ha documentato il suo weekend sui social, iniziato con una sessione di parrucchiere a domicilio e una manicure. "Oggi mi coccolano", ha scritto. Michelle Hunziker ha ritoccato le schiariture, mostrando il procedimento con i fogli di carta stagnola e scherzando sul suo aspetto: "Sembro il personaggio dei cartoni". Subito dopo è stata la volta della manicure: la conduttrice ha scelto morbidi toni rosa chiaro. Risultato? Un caschetto biondo luminoso e lucente e una manicure pastello.

Michelle Hunziker via Instagram Stories

Il look floreale di Michelle Hunziker

Una volta finiti i trattamenti di bellezza, Michelle Hunziker si è preparata per la festa di compleanno "in anticipo" di Tommaso Zorzi, che ha organizzato una cena ‘doppia': da un lato total black, dall'altro un'esplosione di colori. Alla cena era presente anche Ilary Blasi in versione dark con i pantaloni-stivale di Balenciaga. La Hunziker ha scelto un abito nero scivolato con maniche corte trasparenti, illuminato da una vistosa stampa con maxi Anthurium rosso sul petto.

Michelle Hunziker in Loewe

L'abito, firmato Loewe, è stato abbinato a pump nere. Hunziker ha poi condiviso il look della "night out" sui social, prima di ripartire alla volta della Svizzera, dove passerà la giornata con il nipotino e la figlia Aurora. Con lei è partita anche la bisnonna e Tommaso Zorzi, che passerà il compleanno insieme all'amica di una vita.