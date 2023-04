Ilary Blasi è dark: sfoggia i leggings con stivali incorporati alla festa di Tommaso Zorzi La conduttrice Ilary Blasi ha trascorso il sabato sera al party di compleanno di Tommaso Zorzi seguendo il “dress code” previsto per la serata: total black!

A cura di Beatrice Manca

Un po' Eva Kant, un po' Catwoman. Ilary Blasi si è goduta un sabato sera all'insegna dello stile insieme agli amici: è stata invitata al party di Tommaso Zorzi dove ha sfoggiato un look total black glamour e sensuale. La conduttrice tv sta vivendo un periodo fitto di impegni e di novità: è tornata alla conduzione del reality show L'Isola Dei Famosi e ha regalato al pubblico un'anteprima dei nuovi look con un completo oro. Sul fronte sentimentale, invece, pare che la relazione con l'imprenditore Bastian Muller vada a gonfie vele, tanto che i due sono stati fotografati insieme anche al concerto dei Maneskin. Tra un impegno e l'altro, però, la conduttrice romana si è voluta godere una serata di divertimento con un outfit "a tema".

Il sabato sera ‘dark' di Ilary Blasi

Il sabato sera è il momento giusto per tirar fuori dall'armadio i capi che ci fanno sentire più sexy, specialmente se c'è aria di festa. Per il party di Tommaso Zorzi Ilary Blasi ha indossato una camicetta satinata nera con micro pois, annodata sotto al seno, abbinata ai celeberrimi stivali calza di Balenciaga, o panta-boots: si tratta di un paio di pantaloni aderenti, in spandex, con stivali con tacco incorporati. Iniziano come leggings, insomma, e finiscono con punta e tacco a spillo: un capo da moderna Catwoman alla portata di poche, visto che sul sito questi leggings sono in vendita a 2400 euro.

Ilary Blasi in Balenciaga

Per completare il look la conduttrice ha indossato un trench nero di Brused Vintage, e una mini bag dorata in matelassé che aggiungeva un tocco di luce all'outfit da dark lady. Alla festa era presente anche la fidata hair stylist Alessia Solidani: le onde vaporose ai capelli sono merito suo?

Pantaboots di Balenciaga

La festa "doppia" di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi compie 28 anni il 2 aprile 2023, ma ha anticipato i festeggiamenti alla sera prima, per aspettare la mezzanotte insieme agli amici di sempre. Ha organizzato una festa "doppia", dividendo la sala a metà: color flash da una parte e nero rigoroso dall'altra. Per riuscirci ha chiesto l'aiuto della event planner Alessandra Grillo e il risultato è stato a dir poco sbalorditivo. Le foto condivise da Ilary Blasi rendono bene l'idea: da una parte una tavolata arcobaleno, con un'esplosione di colori, dall'altra nero assoluto. Candele, piatti e decorazioni seguivano lo stesso mood.

La festa di Tommaso Zorzi (via Instagram Stories)

I look degli invitati quindi hanno seguito questa rigida divisione, motivo per cui Ilary Blasi ha scelto un look total black. La conduttrice era in ottima compagnia: alla festa c'era l'amica di sempre Michelle Hunziker, da poco diventata nonna, la stylist Susanna Ausoni, la cantante Elettra Lamborghini con un completo a pois colorati e l'influencer Giulia Salemi, che solo 24 ore prima aveva festeggiato i suoi 30 anni tra abiti rosa candy e nude look. Ilary Blasi ha condiviso diversi scatti della serata e del suo look: non resta che aspettare la prima puntata dell'Isola dei Famosi per vedere i nuovi look.