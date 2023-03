Ilary Blasi, il primo look per l’Isola dei Famosi è d’oro: il top lascia le spalle nude Ilary Blasi ha mostrato ai follower come si prepara per il reality show di Canale5 e condiviso un’anteprima dei suoi nuovi look.

Mancano poche settimane alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il survival game targato Mediaset che vede i vip sfidarsi su un'isola remota dell'Honduras. Nonostante rumors e polemiche sul cast, il 17 aprile andrà in onda la prima puntata e Ilary Blasi è pronta a riprendere il suo ruolo da conduttrice. Su Instagram ha mostrato qualche momento delle prove, inclusa la sessione di trucco, e ha anticipato il primo look del programma.

Ilary Blasi in oro all'Isola dei Famosi

Quest'anno Ilary Blasi torna in studio con nuove consapevolezze: il matrimonio con Francesco Totti è finito e lei è pronta a vivere un nuovo amore con l'imprenditore Bastian Muller. In questo nuovo capitolo della sua vita è pronta a brillare, anche in fatto di stile: per la prima puntata puntata ha scelto un total look dorato. Ha indossato un completo con pantaloni a sigaretta e top bustier con una maxi rouche laterale che movimenta la silhouette. Ai piedi, pump dello stesso colore, probabilmente il modello Osiride di Casadei.

Ilary Blasi

Come si prepara Ilary Blasi per l'Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha portato i suoi follower con lei dietro le quinte del programma: ha documentato ogni istante della preparazione insieme al suo team, a partire dal trucco e dai capelli. Dopo aver schiarito leggermente il colore biondo nei giorni precedenti, ha scelto di valorizzare la sua chioma con morbide onde e riga laterale. Prima di tornare in studio si è regalata un sorriso smagliante con un trattamento sbiancante ai denti e una manicure. A curare il suo guardaroba, ancora una volta, sarà la stylist Silvia Giacò: non resta che aspettare per scoprire tutti i nuovi look!