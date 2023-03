“Il cast dell’Isola dei famosi agita i vertici Mediaset: troppi sconosciuti e alto rischio trash” Il cast dell’Isola dei famosi, reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, starebbe preoccupando i vertici Mediaset. “Troppi sconosciuti e alto rischio trash” scrive Dagospia a pochi giorni dallo stop punitivo subito dal GF Vip.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Secondo Dagospia, il cast messo insieme per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei famosi starebbe preoccupando i vertici Mediaset. La presenza di volti non eccessivamente noti e, più in generale, il profilo dei personaggi che sbarcheranno in Honduras avrebbe fatto scattare l’allarme ai piani alti della rete per il timore di una deriva eccessivamente trash. Un’indiscrezione che arriva a pochi giorni dallo stop punitivo subito dal Grande Fratello, la cui replica su La5 è stata sospesa per intervento diretto dell’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi.

Perché il cast dell’Isola dei famosi starebbe preoccupando i vertici Mediaset

“So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al ‘noto’ fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell'isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”, scrive Alberto Dandolo su Dagospia evidenziando quali sarebbero le criticità espresse da Mediaset. Per il momento, non c’è stato alcun intervento ufficiale della rete e il cast, sebbene non ancora ufficializzato dal programma, non avrebbe subito modifiche.

Il cast dell’Isola dei famosi 2023

Stando a quanto anticipato da TvBlog, a partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei famosi, in onda su Canale5 a partire dal 3 aprile, dovrebbero essere Cristina Scuccia (ex suor Cristina), Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, le sorelle Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Claudia Motta, Gian Maria Sainato e Marco Predolin. Alvin rimane l'inviato dall'Honduras mentre a occupare le poltrone da opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.