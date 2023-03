Isola dei Famosi 2023: Alvin sarà l’inviato di Ilary Blasi, gli altri nomi del cast e le ultime notizie Alvin tornerà nel ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi anche nell’edizione 2023. Tra i nomi dei nuovi concorrenti le sorelle Elga e Serena Enardu, oltre a Cristopher Leoni e Marco Predolin.

A cura di Ilaria Costabile

Alvin all’Isola dei Famosi 2022

La 17esima edizione dell'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 tra poco più di un mese, quando terminato il Grande Fratello Vip, Canale 5 è pronto ad accogliere un nuovo reality per rimpinguare l'intrattenimento della prima serata. Stando a quanto anticipato da TvBlog, sembra che dopo gli opinionisti e anche qualche nome già confermato del cast, ci sia la certezza anche di chi sarà l'inviato di quest'anno. Si tratterebbe ancora una volta di Alvin, arrivato alla sua quinta edizione.

Alvin è ancora una volta inviato all'Isola dei Famosi

Tra i papabili nuovi inviati, era stato fatto il nome di Paolo Ciavarro. Il volto di Forum sarebbe dovuto partire per l'Honduras secondo alcune indiscrezioni, ma stando a quanto riporta TvBlog, pare che a ricoprire il ruolo sarà nuovamente Alvin, ormai beniamino della trasmissione e amatissimo dal pubblico. Le voci di un possibile litigio tra lo speaker e conduttore con Ilary Blasi, quindi, sarebbero da cestinare, d'altronde il rapporto d'amicizia tra i due ormai ventennale è sempre stato al centro di battibecchi di questo genere che, però, il più delle volte, non hanno trovato terreno fertile per essere alimentati. In ogni caso, Alvin, se non fosse stato scelto nuovamente come inviato, sarebbe potuto diventare opinionista dello show, ma alla fine si è optato per la coppia formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, pronti a commentare con sagacia tutto ciò che accadrà sull'Isola.

I nomi del cast dell'Isola dei Famosi 2023

Per quanto riguarda il cast, invece, TvBlog conferma alcuni nomi in anteprima come quello di Cristina Scuccia, ovvero l'ex Suor Cristina, la coppia di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, e ancora Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento. A questi, poi, la testata aggiunge i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, insieme a quelli del modello brasiliano Cristopher Leoni che partecipò come concorrente alla 16edizione di Ballando con le stelle, e ancora l'ex Miss Italia 2021 Claudia Motta, a cui si aggiungono il modello Gian Maria Sainato, e il conduttore Marco Predolin.