Cristina Scuccia pronta per l’Isola dei Famosi: “Non teme la fame, ha vissuto da missionaria” La partecipazione di Cristina Scuccia alla nuova edizione del reality si fa sempre più concreta. Secondo il settimanale Di Più, l’ex suora orsolina avrebbe accettato di buon grado la proposta e sarebbe pronta a vivere questa nuova avventura: “Si sta già preparando per questa sfida, è carica”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Scuccia sarebbe già stata confermata nel cast de L’Isola dei Famosi 2023. Conosciuta finora come Suor Cristina, l’ex suor orsolina si è spogliata del velo e ha iniziato una nuova vita. Ne ha parlato in un’intervista esclusiva a Verissimo, lo scorso dicembre, e ora la 32enne siciliana si prepara ad un’avventura per lei del tutto inedita.

La partecipazione di Cristina Scuccia a L'Isola dei famosi

Stando a quanto riporta il settimanale Di Più, la partecipazione di Cristina Scuccia alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe ormai certa. L’ex orsolina sarebbe stata fortemente voluta dalla produzione e lei stessa avrebbe accettato di buon grado la proposta. “Raccontano dietro le quinte che Cristina si stia già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla”, racconta Di Più. “La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”. Tra i suoi compagni di avventura, per il momento, dovrebbero esserci Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, oltre a Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery.

I trascorsi in tv prima del reality

D’altronde per Cristina non è affatto la prima esperienza davanti alle telecamere. Dopo la partecipazione a The Voice nel 2014 che l’ha resa famosa, nel 2019 ha preso parte anche a Ballando con le stelle di Milly Carlucci e, infine, sul finire del 2022 si è raccontata in una lunga: "È stato complesso, difficile, oggi ho il sorriso, a ancora più forte di prima, credo ancora di più nella vita, in Dio, la fede non è andata via”, ha spiegato a Silvia Toffanin. Oggi la 32enne si è lanciata nel mondo dei social, dove pubblica contenuti artistici e messaggi sulla sua visione di vita che condivide con i suoi follower. Ora la aspetta una nuova avventura che potrebbe rilanciarla nel panorama dello spettacolo, dove Cristina spera di riportare la sua musica.