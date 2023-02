Cristina Scuccia concorrente all’Isola dei Famosi 2023: primo reality per l’ex Suor Cristina Cristina Scuccia, conosciuta ai più quando ancora indossava l’abito monacale e si faceva chiamare Suor Cristina, farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

Cristina Scuccia, conosciuta al grande pubblico come Suor Cristina, dopo essersi spogliata dell'abito monacale, ha intrapreso una nuova vita e come anticipa TvBlog, entrerà a far parte dell‘Isola dei Famosi 2023.

Cristina Scuccia concorrente dell'Isola dei Famosi

Lo scorso novembre nel salotto di Silvia Toffanin, Cristina Scuccia aveva raccontato il percorso che l'aveva portata alla decisione di non svestire i panni di Suor Cristina, grazie ai quali era diventata famosa partecipando a The Voice, grazie alla sua passione per il canto, decidendo però di abbracciare una nuova vita. Ebbene, secondo quanto riportato da TvBlog, la 32enne partirà per l'Honduras e si immergerà in questa nuova avventura, prendendo parte al primo reality della sua vita. Un cambio di passo radicale, che arriva dopo la sua scelta di lasciare l'Italia per vivere in Spagna e iniziare in un posto dove nessuno avesse contezza del suo passato e darsi, così, la possibilità di ricominciare. Ma quando i reality chiamano non sempre è facile dire no, ragion per cui l'ex protagonista del talent di Rai2, scoperta e seguita dall'allora giudice J-Ax, ha deciso di darsi una nuova chance anche sul piccolo schermo.

I nomi dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023

Lo show dovrebbe tornare in prima serata il prossimo 3 aprile, con Ilary Blasi alla conduzione e in queste settimane, con la fine del Grande Fratello Vip alle porte, iniziano a circolare i primi nomi di coloro che prenderanno parte all'avventura isolana. Ad anticipare i primi nomi è sempre TvBlog che, oltre a quello dell'ex Suor Cristina, dà per certa anche la partecipazione al reality di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, di Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery. Mentre, per quanto riguarda il parterre che affiancherà la conduttrice, confermatissima Vladimir Luxuria dopo la scorsa stagione, insieme ad una new entry, ovvero Ernico Papi.