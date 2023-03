Ilary Blasi si prepara per l’Isola dei Famosi: in camerino senza trucco e con le pantofole di pelo Prima di sorprenderci con inediti abiti glamour, Ilary Blasi fa le prove per la nuova stagione del reality Mediaset con un look casual.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilary Blasi si sta preparando a tornare al lavoro: tra poche settimane inizia una nuova edizione del reality show L'Isola dei Famosi che la vedrà di nuovo alla conduzione. Il programma non è ancora iniziato e già è al centro del gossip: prima le polemiche sul cast, poi la presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi. Lei, però, non dà credito al gossip e si prepara a tornare in onda su Canale 5: su Instagram ha documentato il ‘dietro le quinte' mostrando la sessione al trucco.

Ilary Blasi mostra il dietro le quinte dell'Isola dei Famosi

Da un'edizione all'altra è cambiato moltissimo per Ilary Blasi: nel giro di un anno è finito il suo matrimonio con Francesco Totti ed è nato un nuovo amore con l'imprenditore Bastian Muller. I due da poco hanno debuttato sui social come coppia e sembrano più affiatati che mai. Cosa non è cambiato? La passione per la moda e l'affiatamento con il suo team. La conduttrice romana è tornata negli studi Mediaset e ha mostrato qualche breve video girato in camerino taggando l'account social dell'Isola e il suo fidato team, tra cui la stylist Silvia Giacò e la make up artist Laura Barenghi.

Ilary Blasi al trucco

Ilary Blasi è casual al trucco

Prima di sorprenderci con nuovi abiti scintillanti e look glamour, Ilary Blasi si rilassa al trucco con un look casual: tank top grigio, jeans chiari oversize e ciabatte ‘chunky' morbide e colorate. Nel video si mostra senza trucco, mentre l'hair stylist acconcia i lunghi capelli biondi in morbide onde. Di fronte a lei ci sono palette, polveri e pennelli: tutto il necessario insomma per esaltare la sua bellezza. In questi giorni la conduttrice si è concessa qualche trattamento di bellezza extra per apparire al meglio sullo schermo: sbiancamento dei denti al led, manicure e un ritocco alla chioma, illuminata con un color biondo platino. Il tempo delle ultime prove e si va in scena!