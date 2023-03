Ilary Blasi punge Alvin sulla presunta lite: “Se volete saperne di più, chiamate direttamente lui” Mentre sembra sempre più vicina la riconferma ufficiale del suo ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi, Alvin ironizza con Ilary sulla presunta lite della quale si parla negli ultimi giorni. La conduttrice sui social rilancia la provocazione: “Ecco il suo numero, chiamatelo anche a ore pasti”.

A cura di Giulia Turco

Alvin e Ilary Blasi sono pronti a tornare in scena. Stando alle ultime anticipazioni sull’Isola dei Famosi, la coppia di conduttori sarà riconfermata anche per quest’anno sull’asse Milano-Honduras. Mentre fino a qualche giorno prima girava la voce su una loro possibile lite, Alvin e Ilary ironizzano, mettendo in scena un divertente siparietto sui social.

Lo screzio ironico via social tra Alvin e Ilary

Il gossip ha raccontato di un frizzante bisticcio tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il suo inviato che, proprio in virtù dei recenti malumori, non sarebbe stato riconfermato per la nuova edizione del reality. La smentita è arrivata sul profilo Instagram di Alvin che ha pubblicato lo screenshot di uno scambio di messaggi vocali con la conduttrice: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, scriveva. A fargli eco, sempre in maniera ironica, è stata Ilary che nelle ultime ore ha risposto sui social rilanciando la provocazione: “Riguardo alle polemiche con Alvin, se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338 ******, anche ore pasti!”. Insomma, i due amici e colleghi non sembrano aver affatto perso lo smalto.

Alvin tornerà nei panni di inviato a l’Isola dei famosi

D’altronde sembra piuttosto plausibile che la conduttrice abbia voluto Alvin al suo fianco, per il suo ritorno sul piccolo schermo. L’ultima volta che hanno lavorato insieme risale allo scorso anno, quando Ilary superava l'inizio della sua separazione pubblica da Francesco Totti. Alvin l'ha sempre sostenuta, anche nel corso del programma, con quell'ironia pungente che caratterizza il suo rapporto con Ilary. "Aveva ragione Francesco", le ha persino detto pubblicamente nel corso dell'ultima puntata dell'Isola. Ilary riparte da lì, da un rapporto di solida amicizia che sa darle la giusta sicurezza per tornare sotto ai riflettori.