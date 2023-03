Ilary Blasi con i denti rosso fuoco: l’originale trattamento per un sorriso smagliante Ilary Blasi si sta preparando per il ritorno in tv. Di recente ha fatto visita alla sua dentista, sottoponendosi a un trattamento per un sorriso smagliante: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è più attiva che mai da quando ha detto addio a Francesco Totti annunciando pubblicamente la separazione. Oltre a dedicarsi anima e corpo ai figli, da qualche mese a questa parte ha anche ritrovato l'amore al fianco di Bastian, l'imprenditore tedesco con il quale ha debuttato sui social durante un romantico viaggio a Parigi. Presto, inoltre, la conduttrice sarà ancora una volta in tv con una nuova edizione de L'isola dei famosi. Sebbene manchino ancora diverse settimane al debutto, si sta già preparando per apparire al meglio sul palco. Di recente, ad esempio, ha documentato sui social un originale trattamento a cui si è sottoposta per vantare un sorriso smagliante.

Ilary Blasi dal dentista

L'avevamo lasciata alle prese con la festa total pink per i 7 anni di Isabel Totti, oggi ritroviamo Ilary Blasi che si prepara per il ritorno in tv. Dopo aver fatto visita all'amica hairstylist Alessia Solidani, diventando sempre più bionda, nelle ultime ore si è rivolta all'odontoiatra Fabiana Persichetti. L'obiettivo? Vantare un sorriso smagliante. Sui social ha documentato nei minimi dettagli il trattamento a cui si è sottoposta, fotografando la sua bocca in primo piano con un divaricatore e uno strano smalto rosso fuoco sui denti. Sebbene a primo impatto non si possa fare a meno di rimanere un tantino impressionati, poco dopo si scopre "il trucco".

Ilary Blasi, il trattamento per lo sbiancamento dei denti

Il segreto del sorriso di Ilari Blasi

A rivelare il segreto del trattamento è stata Ilary Blasi, che al termine della seduto si è immortalata al fianco della dentista con il volto sorridente. Nella didascalia ha poi scritto: "Ha detto che più bianchi di così non se po fa", lasciando intendere che ha fatto lo sbiancamento dei denti. Cos'era lo smalto rosso usato dalla dottoressa? Un prodotto a base di perossido di idrogeno che, attivato da una lampada a LED, permette di raggiungere risultati incredibili e duraturi. Insomma, nessuna pratica "bestiale", semplicemente Ilary Blasi si è rivolta a una professionista per arrivare con un sorriso smagliante sul palco di Canale 5.