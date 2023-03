Isabel Totti compie 7 anni: per il compleanno della bimba Ilary Blasi veste di fucsia Isabel Totti, la “piccola” di casa, compie 7 anni. Immancabile la torta, per festeggiare il compleanno: Ilary Blasi per l’occasione ha scelto un outfit fucsia.

A cura di Giusy Dente

Oggi è un giorno speciale per Ilary Blasi: il compleanno della sua piccola Isabel. La bimba è la minore dei tre figli che la conduttrice ha avuto con Francesco Totti ed è anche quella che le somiglia di più. Sui social la 41enne ha fatto gli auguri alla piccola e ha mostrato alcuni scatti insieme.

Ilary fa gli auguri alla piccola Isabel

Se fino a qualche anno fa Ilary Blasi non era un'assidua presenza sui social, ultimamente è molto più attiva. Ama condividere la quotidianità coi fan, li porta con sé tra gli impegni di lavoro e momenti di vita familiare. Forse rendere partecipe la sua community è un modo per ringraziarla: i follower le vogliono bene e non hanno smesso di starle vicino in questo difficile periodo. Ma è anche un modo per affrontare in modo determinato la situazione, per non essere considerata un'inconsolabile moglie tradita, ma per far vedere che è anzi una donna che sa ciò che vuole e che è decisa a riprendere in mano la propria vita.

Nei mesi dopo la separazione con Francesco Totti, la conduttrice si è dedicata a se stessa: ha messo in pausa il lavoro, ha viaggiato, si è dedicata alla famiglia e ha anche trovato un nuovo amore. Ha testimoniato tutto sui social, dove anche i suoi figli sono spesso protagonisti, molto più di prima. Difatti ha condiviso anche alcune immagini del compleanno della piccola Isabel, che ha compiuto 7 anni. Non poteva mancare una torta con le candeline per celebrare il momento e una coroncina da principessa. "Tanti auguri piccola donna del mio cuore" ha scritto Ilary Blasi.

Il look Barbiecore di Ilary Blasi

Ilary Blasi ama mostrare ai follower i suoi trendy outfit. Per il compleanno di Isabel si è ispirata al trend del momento: l'estetica Barbiecore che ha conquistato i red carpet e che si rifà alla bambola più famosa di tutti i tempi. Negli scatti la conduttrice indossa un paio di leggings fucsia abbinati a stivaletti-calzino dello stesso colore, con maglione nero e collo alto. Persino l'accessorio attaccato allo smartphone è rosa! Gli stivaletti rosa in tela elasticizzata, con tacco rivestito tono su tono e punta allungata, sembrano essere il modello firmato Balenciaga. Non è più disponibile sul sito ufficiale del brand, ma online è venduto a circa 358 euro.

La dedica di Chanel Totti alla sorellina

"Auguri alla piccola donna che ha migliorato la mia vita. Sarò sempre al tuo fianco in qualsiasi momento, non ti lascerò mai sola. Ti amo con tutta me stessa vita mia. Non potevo chiedere di meglio": è la dolce dedica condivisa da Chanel Totti nelle Instagram Stories, per la sorellina minore. Le due sono affiatatissime e in questa occasione speciale la 15enne ha voluto ribadire il suo grande amore per la piccola Isabel.