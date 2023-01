Ilary Blasi a Parigi con Bastian Muller: fuga di lusso tra abiti di piume, schiena nuda e Rolex Ilary Blasi ha ufficializzato la relazione con l’imprenditore Bastian Muller su Instagram: la loro prima fuga romantica ‘pubblica’ è all’insegna del glamour e dello stile.

Ormai è ufficiale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia. Dopo la rottura con l'ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi ha ufficializzato la nuova relazione sui social, taggando il compagno nelle storie. I due si stanno godendo una romantica fuga a Parigi e per l'occasione la conduttrice tv ha scelto un look glamour e sensuale, in perfetto mood la vie en rose, con una vertiginosa scollatura "nascosta".

Ilary Blasi con l'abito scollato sulla schiena

Per annunciare al mondo il suo nuovo amore Ilary Blasi ha scelto alcune scatti romantici in hotel: una cena a lume di candela, una camera d'albergo dove la conduttrice posa sdraiata sul letto. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, figurarsi la scelta del look: Ilary Blasi indossa un abito lilla in maglia aderente a collo alto, lungo fino al ginocchio, con un dettaglio molto glamour: le piume sui polsini.

Ilary Blasi con l’abito di piume lilla

L'abito, con una linea molto semplice sul davanti, nasconde una profonda scollatura dietro e lascia la schiena completamente nuda, come mostra Blasi sulle storie di Instagram.

L’abito backless di Ilary Blasi

Le scarpe argento di Ilary Blasi

Una foto in particolare ha attirato l'attenzione del pubblico: Ilary Blasi appoggia le gambe sulle ginocchia del compagno, che le accarezza le caviglie. Per completare il look la conduttrice tv ha scelto un paio di pump argentate con tacco a spillo e ha indossato una sottile cavigliera scintillante.

Ilary Blasi con le scarpe argento

Del look di Bastian Muller invece possiamo intuire lo stile da pochi – ma fondamentali – dettagli: la giacca scura e il Rolex al polso. Insomma, nell'eterna lotta tra Rolex e Casio Ilary Blasi è sicuramente team Rolex.