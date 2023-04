Giulia Salemi, look Barbiecore alla festa di Tommaso Zorzi con abitino e stivali abbinati Look total pink per Giulia Salemi alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi: ha abbinato un mini dress con spalle nude e un paio di maxi cuissard.

A cura di Giusy Dente

Tommaso Zorzi ha festeggiato in grande stile i 28 anni, organizzando una festa a tema per ben 500 invitati. C'erano davvero tutti: Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker. C'era anche l'ex fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani. Unica (giustificata) assente, la migliore amica Aurora Ramazzotti, che è ancora in ospedale dopo aver partorito. Per gli ospiti, il festeggiato ha pensato a una serata a tema, dove ciascuno ha potuto scegliere se schierarsi nel team nero o nel team colore. Giulia Salemi, che ha partecipato al party col fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha puntato sul Barbiecore.

Il coloratissimo look di Giulia Salemi al party

Giulia Salemi è senza dubbio una fan del nero, colore che le dona particolarmente e che difatti sfoggia spesso nelle occasioni speciali e quanto è in tv. Anche al GF Vip, dove attualmente è coinvolta nelle vesti di opinionista social, ha sfoggiato il total black in diverse puntate. Ha puntato su creazioni glamour o abbinamenti più sexy e rock, risultando sempre trendy e impeccabile.

I fan la amano anche per questo suo stile sempre ricco di carattere e personalità. Chi da lei si aspettava il colore nero anche nel look del compleanno di Tommaso Zorzi, è rimasto stupito. Il festeggiato ha diviso la tavolata in total black e color clash e la showgirl persiana ha puntato proprio sul colore, scegliendo anzi la nuance del momento, quella maggiormente di tendenza.

Si è ritrovata seduta accanto a Elettra Lamborghini, che come lei ha scelto il team arcobaleno sfoggiando un completo a pois. Come loro anche Elisabetta Gregoraci, che ha portato una ventata di primavera con un mini dress lilla dalla maxi scollatura. Giulia Salemi, invece, ha catalizzato l'attenzione con un abitino fucsia, una creazione di un brand amatissimo dalle celebrities, di cui lei stessa ha in passato già indossato le creazioni.

L'abitino di David Koma ha un piccolo spacco laterale, lascia le spalle nude e l'orlo superiore è impreziosito da un volant arricciato. Costa 1380 euro. Lo ha abbinato a un paio di trendy cuissard rosa fluo, impreziositi da un dettaglio speciale: i tacchi a spillo vertiginosi e la punta sono in metallo color argento. Costano 1280 euro.

in foto: abito David Koma

Da vera fashion addicted quale è, sempre al passo con le tendenze del momento, Giulia Salemi ha intercettato la tendenza più amata dalle celebritiues e dagli stilisti, che domina in passerella e sui red carpet. Impazza l'estetica Barbiecore, quell'estetica "pink" che ricorda la bambola più famosa di sempre. Il rosa in tutte le sue sfumature è la nuance del momento: insomma, pink is the new black e se ne è lasciata conquistare anche Giulia Salemi.