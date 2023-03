Giulia Salemi in total black, al Grande Fratello Vip è glamour con l’abito scintillante Giulia Salemi brilla al Grande Fratello Vip con un abito dal maxi spacco. Nella puntata del 6 marzo, la numero 39, ha puntato su un elegante look scintillante.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella del 6 marzo è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto particolare. Alfonso Signorini ha spiegato che si è toccato il limite e che per decisione dell'editore stesso, si provvederà in maniera molto dura contro ogni eccesso di volgarità e ogni tipo di violenza verbale. Il conduttore ha dovuto richiamare tutti i concorrenti, chiedendo loro maggiore rispetto per il pubblico, con un comportamento più idoneo e rispettoso. In effetti nelle ultime ore il malcontento dei telespettatori si è palesato anche sui social, con critiche durissime al programma e agli inquilini. Tra questi, la prima finalista è Oriana Marzoli. In studio con Alfonso Signorini c'era come sempre anche Giulia Salemi, "esperta social" di questa edizione del reality.

Giulia Salemi rivelazione del GF

Giulia Salemi sta affrontando con grande determinazione l'impegno al Grande Fratello Vip, conciliandolo anche con altri progetti professionali sia in tv che in radio. È insomma un periodo intenso che ha un po' minato l'equilibrio della sua vita privata. La showgirl ha ammesso qualche settimana fa di essere in crisi col fidanzato, Pierpaolo Pretelli, momento buio che però sono riusciti a superare, tornando la coppia affiatata che il pubblico conosce e ama.

Entrambi quest'anno sono nel cast del reality, lui al GF Vip Party e lei in studio durante le dirette in qualità di addetta ai social, per monitorare i commenti del pubblico e capire gli stati d'animo e le emozioni verso ciò che accade nella Casa. Puntata dopo puntata si sta distinguendo con simpatia, ironia, professionalità e stile: i suoi outfit sono sempre uno più alla moda dell'altro. Pur spaziando molto tra capi diversi, il filo conduttore è quasi sempre il nero: è una fan del total black, il look che ha fino ad ora sfoggiato più spesso.

Giulia Salemi, back to black

Per la puntata numero 39 del reality, andata in onda lunedì 6 marzo, la conduttrice ha puntato per un look scintillante. Ha scelto il brand Blugirl, brillando in studio con una creazione tempestata di glitter. Ha abbinato all'abito lungo con spacco un paio di sandali Zanotti.