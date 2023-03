Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è la prima finalista Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Con il 28,3% delle preferenze ha vinto la sfida al televoto contro Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.

Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Il televoto della puntata di lunedì 6 marzo del programma condotto da Alfonso Signorini non prevedeva un'eliminazione. Durante la serata, Alfonso Signorini ha fatto sapere che non verrà più tollerata alcuna volgarità o atteggiamento aggressivo. Il conduttore, poi, ha permesso a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, di fare il punto sulle loro relazioni. Daniele Dal Moro ha anche incontrato Wilma Goich.

Chi è la prima finalista della puntata del 6 marzo 2023, le percentuali

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 6 marzo, si sono sfidati al televoto Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. I concorrenti erano convinti che il pubblico stesse votando per l'eliminazione di uno di loro, ma in realtà è stato decretato il primo finalista. Ad avere la meglio è stata Oriana Marzoli, che ha appreso il verdetto in studio, insieme a Davide Donadei e Antonella Fiordelisi. La concorrente ha espresso la sua gioia incontenibile tra urla e salti. Ecco le percentuali:

Oriana Marzoli 28,3%;

Edoardo Tavassi 26,5%;

Antonella Fiordelisi 24,2%;

Nikita Pelizon 17,7%;

Micol Incorvaia 1,2%;

Andrea Maestrelli 1,1%;

Davide Donadei 1%.

Cosa è successo nella puntata del 6 marzo: nessun eliminato

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 6 marzo, dunque, non ha previsto alcuna eliminazione. Oltre alla proclamazione della prima finalista, nel corso della serata, Alfonso Signorini ha comunicato che verranno puniti con l'espulsione immediata atteggiamenti violenti, parolacce e anche un modo di vestire indecoroso per la prima serata di Canale5. Inoltre, il conduttore ha concesso ampio spazio al rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ma anche alla relazione burrascosa tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Antonella ha anche avuto modo di parlare della sorella che ha tagliato i ponti con lei. Daniele Dal Moro, invece, ha incontrato Wilma Goich.