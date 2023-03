Chi è Giulia Logozzo, l’amica di Nikita Pelizon: interior designer e membro dello staff della VIP Giulia Logozzo è la migliore amica di Nikita Pelizon che questa sera varcherà la porta rossa per fare una sorpresa alla concorrente del GF VIP: interior designer siciliana, ha conosciuto l’influencer tre anni fa. A Fanpage.it ha raccontato: “Ci siamo incontrate per la prima volta grazie ad un amico in comune”.

A cura di Gaia Martino

In arrivo per Nikita Pelizon una sorpresa speciale: nella puntata del Grande Fratello VIP in diretta questa sera su Canale 5 varcherà la porta rossa la sua migliore amica, Giulia Logozzo. Siciliana d'origine, vive a Milano, ed è lei a curare i social network della modella e influencer durante l'avventura nella casa più spiata d'Italia. Raggiunta da Fanpage.it, ha raccontato come si sono conosciute.

Chi è Giulia Logozzo, la migliore amica di Nikita Pelizon

Giulia Logozzo si sta preparando per una sorpresa speciale alla sua migliore amica Nikita Pelizon. Siciliana d'origine, vive a Milano, ed è un'interior designer. Raggiunta da Fanpage.it, ha raccontato di aver conosciuto l'attuale concorrente del Grande Fratello VIP tre anni fa: si sono incontrate per la prima volta a Messina grazie ad un amico in comune, e una volta ritrovatosi entrambe a Milano, dove vivono, hanno instaurato un rapporto speciale e duraturo nel tempo.

Nikita Pelizon con l’amica Giulia Logozzo

Il rapporto tra Nikita e Giulia

Giulia Logozzo è colei che firma come "lo staff di Nikita" le stories spuntate in questi mesi sul profilo della concorrente. L'interior designer sta curando il canale Instagram della Pelizon ed è sempre stata in prima fila a difesa della sua migliore amica: meno di un mese fa è stata aggiunta una story che denunciava gli ennesimi attacchi all'influencer, lo scorso gennaio comunicava che l'avvocato di Nikita aveva inoltrato alla produzione del reality una "comunicazione di protesta" per il trattamento diffamatorio di alcuni concorrenti nei confronti della Vip.

Story del 4 gennaio 2023

Le anticipazioni della puntata di stasera

La puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera di lunedì 6 marzo vedrà una sorpresa per Nikita Pelizon ed una per Daniele Dal Moro. Anche per gli altri concorrenti arriverà una notizia inaspettata: i Vip in nomination – Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi – non si sfideranno al televoto per salvarsi dall'eliminazione, bensì uno di loro potrà volare direttamente in finale che dovrebbe essere in programma per il 3 aprile 2023.